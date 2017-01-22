وخلال (الملتقى الدولي للحوار الثقافي بين إيران والعالم العربي) الذي اقيم الأحد بالتزامن مع خمس جامعات في أنحاء مختلفة من إيران ألقى التسخيري كلمة في جامعة الإمام الخميني الدولية في مدينة قزوين، قال فيها: إن الحوار هو أحد أسس الحياة البشرية، مشيراً إلى أن الله تعالى أجرى حواراً حتى مع الشيطان إبان خلقه للنبي آدم (عليه السلام).

واعتبر الحوار بأنه وسيلة لنقل الرسالة الإلهية إلى البشر مؤكداً إن الإنسان لا يمكنه الحياة دون الحوار.

وأضاف قائلاً: إن من يدعي إن الإسلام إنتشر في المجتمعات عبر قوة السيف فهو يجافي الحقيقة ولم يفهم التاريخ بشكل صحيح، مشيراً إلى ان رسالة القرآن ودعوة النبي الأكرم (ص) تؤكدان على قاعدة الحوار وإن الحوار ليس وسيلة للتفوق بل لإظهار الحقائق.

وأضاف: إن الحوار مع العالم العربي يتطلب إيجاد منظومة ثقافية واحدة في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية والأمنية وأن مثل هذه المنظومة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال العامل الثقافي.





