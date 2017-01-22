ونقلت وكالة (صفا) الفلسطينية عن القناة العبرية الثانية أن نتنياهو طلب بعد هذا التحذير من زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت، تأجيل بحث مشروع قانون ضم المستوطنة المقرر خلال جلسة الحكومة الأحد.

وبرر نتنياهو تأجيل مناقشة القانون بوصول طلب من إدارة ترامب بعدم القيام بخطوات مفاجئة وأحادية الجانب.

وتقع مستوطنة معاليه أدوميم في بلدة أبوديس بالضفة الغربية وضمها يعني فرض السيطرة الإسرائيلية عليها واقتطاعها من الأراضي الفلسطينية على حدود 1967.

يذكر أن مصادر صحفية قالت في وقت سابق إن هناك اتصالات بين كيان الاحتلال الصهيوني وأميركا لترتيب لقاء بين ترامب ونتنياهو في واشنطن قد يعقد في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.



