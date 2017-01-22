الوفاق/خاص/مختار حداد - قال رئيس الوزراء السوري عماد خميس في حوار خاص مع الوفاق، أن سوريا تتعرض لحرب كبيرة وأن انتصار حلب صنع بفضل تضحيات ابناء الشعب السوري والتفافه حول قيادته والجيش وايضاً الدعم الكبير للاشقاء في الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث أن محاربتنا للارهاب هي حرب مشتركة وأن هذا الانتصار كان مشتركا.

وأجاب رئيس الوزراء السوري الذي كان يتحدث على هامش زيارته الأخيرة لطهران رداً على سؤال حول الزيارة، قائلاً: هناك علاقات تاريخية بين سوريا وايران وهذه العلاقات متجذّرة منذ عشرات الاعوام.

وأضاف: إن العلاقات المتميزة بين البلدين هي مثال يحتذى فيه لجميع العلاقات بين الدول وهذه الحرب اليوم هي ضد الدول ذات السيادة والاستقرار وذات القرار المستقل والحرب على سوريا تهدف لزعزعة أمن المنطقة ومن الطبيعي، أن تكون ايران وسوريا شركاء في التصدي للارهاب.

مضيفاً: إن ايران لها دور كبير في المنطقة والعالم بالمميزات التي تملكها في كل العناوين.

وقال: إن زيارتنا اليوم وتطوير التعاون هو جزء من هذه العلاقة في كافة المجالات وهناك تواصل دائم مع الاشقاء في ايران لهدف تطوير العلاقات الاقتصادية لما فيه المنفعة المتبادلة بين البلدين وفي هذا الاطار تم التوقيع على اتفاقيات لمشاريع استثمارية كبيرة.

وحول تفعيل طاقات البلدين لدعم العلاقات قال: إن هذا هو ما نسعى اليه والحكومة السورية الحالية وبتوجيه من الرئيس بشار الاسد تحركت في هذا الاتجاه خاصة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي هذا الاطار وضعنا عناوين واسعة وكبيرة في كافة المجالات تبدأ بالاستثمارات والتبادل التجاري ومراجعة التشريعات التي تحتاج الى تطوير واعادة تفعيل اللجنة المشتركة بالشكل المثالي.

مضيفاً: عرضنا على الاشقاء في ايران رؤيتنا الواسعة ولاقت قبولاً وترحيباً، ووقعنا خمس اتفاقيات تعاون واتفاقية كبيرة في المجال الصناعي وسنوقع خلال الايام القادمة اتفاقية مهمة في مجال استثمار المرافئ في سوريا، مشيراً إلى أن هذه الامور تدل على رؤية البلدين للتطوير الدائم لهذه العلاقات ووضعها في أحسن حال.

وقال رئيس الوزراء السوري: نحن دائماً نتطلع الى تطوير هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المستويات وهي ترجمة للعلاقات التاريخية بين الشعبين التي أسسها الامام الخميني والرئيس حافظ الاسد (رحمهما الله) والآن الامام السيد علي الخامنئي والرئيس روحاني والرئيس بشار الاسد يريدون ان تكون هذه العلاقات في افضل حال.

ورداً على سؤال حول مباحثات آستانة أجاب رئيس الوزراء السوري، قائلاً: منذ الايام الاولى للحرب انفتحت سوريا على كافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز النصر السوري على الارهاب وتحد من آثار هذه الحرب الكبيرة التي يتعرض لها الشعب السوري.

وكان اهم عنوان لهذه المبادرات أهم مع الاشقاء في الجمهورية الاسلامية والاصدقاء في جمهورية روسيا الاتحادية وهذا دليل على قوة الدولة السورية في اتخاذ قرار في شأن هذه الازمة ولذلك نتمنى ان يوفق اجتماع آستانة في الهدف الذي أعد له الاصدقاء والاشقاء في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف: إن الحكومة السورية منذ الايام الاولى للأزمة وحتى الان وفي المستقبل ستستمر في الانفتاح على كافة ما يسرّع في النصر وانهاء هذه الحرب ولكن هذا لا يغنيها عن التصدي للارهاب طالما استمر وأعلنت أن العنوان الاساسي لكل الاجتماعات واللقاءات يكون في نطاق سوري-سوري سواء داخل الوطن أو خارجه وهذا ما تعمل عليه الحكومة حالياً.

وقال: نحن منفتحون على أي مبادرة من شأنها أن تعزز الاستقرار والامن في سوريا وتكون في إطار الحوار (السوري-السوري).

وذكر رئيس الوزراء السوري نحن نتطلّع الى طرد الارهاب دائماً والتخلص منه لانه آفة ولا يمكن أن تتواصل أي مباحثات مادمنا لم نتخلص من الارهاب بشكل كامل.

وأضاف: نحن نأمل من أي لقاء جاد أن تخرج منه نتائج ايجابية لكن لا يستطيع احد ان يتنبأ بما سيحصل، علماً ان لدينا ثوابت بشأن الوطن لن نتنازل عنها.

وفي رده على سؤال حول مستقبل الارهابيين كداعش والنصرة في سوريا قال عماد خميس: سوريا جادة بالتعاون مع كل الاصدقاء والحلفاء بأن تتابع مسيرتها في طرد الارهاب، فداعش والنصرة وما لف لفهما ومن كان على وفاق معهما لن يكون له وجود في سوريا ولا يمكن ان تستقر سوريا بوجود هؤلاء الارهابيين من خارج الوطن فلامصير لهم الا الطرد أو القتل.

وفي تقييمه للتطورات في المستقبل بعد الانتصارات الميدانية الاخيرة خاصة في حلب قال رئيس الوزراء السوري: هذه المعركة كانت في سبيل الدفاع عن سوريا وأن تصبح سوريا خالية من الارهاب وان نعيد بناءها بشكل كامل ونتطلع الان بعد انتصار حلب بتدعيمها بالمقومات الاقتصادية والعسكرية ومن ثم المتابعة في كل الجغرافيا السورية، وانتم ترون حجم التسويات للمجموعات المسلحة وهي ترمي السلاح وتعود الى حضن الوطن والدولة السورية فتحت صدرها لكل من أراد أن يقوم بالتسوية من ابناء الوطن. وقال: إن هذه الحرب أصبحت حرباً عالمية كبيرة ودولاً كبيرة ترسل الارهابيين الى سوريا وتدعمهم بالمال والسلاح وهناك دول اقليمية قامت بدور في هذا المجال وتعرفون انتم الدور التي قامت به تركيا في هذه الحرب بإرسال الارهابيين واقامة معسكرات تدريب لهم وتزويدهم بالسلاح وكذلك دور السعودية من خلال ارسال المرتزقة التكفيريين والدعم المالي وارسال السلاح وهذه حرب كبيرة واذا توقف الدعم للارهابيين فستنتهي هذه الحرب.

وحول إعادة الإعمار في سوريا قال رئيس الوزراء السوري: نحن منذ الايام الاولى للحرب ووقوف الأصدقاء الى جانبنا اعلنا انه لن يكون أي دور في المستقبل لأي شركة من خارج هذه الدول في إعادة الإعمار وهذا ما نعمل عليه، فخطة الاعمار كبيرة وطموحة ونحن نعوّل بشكل كبير على الاشقاء في ايران والشركات الايرانية بان تدخل في هذه المشاريع.

وقال رئيس الوزراء السوري: نحن نشارك الشعب الايراني الكبير في العزاء بمناسبة وفاة آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني (رحمه الله) ونتقدم بالتعازي لايران قيادة وشعباً ولعائلة الراحل.

وفي ختام اللقاء قال رئيس الوزراء السوري: اريد ان أعبّر عن سعادتي الكبيرة برفقة الوفد المرافق لي لوجودي بين اشقائنا في الجمهورية الاسلامية الايرانية هذا البلد العريق الذي نتمنى له المزيد من الازدهار والتطور والنجاح.



