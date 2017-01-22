اجرى الوفدين الايراني والروسي الى مفاوضات آستانة لحل الأزمة السورية، جولة ثانية من المشاورات، الأحد، في العاصمة الكازاخية استعدادا للاجتماع الذي سيعقد الاثنين.

وكان الوفدان الايراني والروسي قد عقدا، الاحد، الجولة الأولى من المباحثات، ومن المتوقع أن يكون الهدف الرئيسي لهذه الاجتماعات هو بحث محاور الوثيقة النهائية للمباحثات السورية – السورية.

كما عقد اجتماع آخر يوم الأحد بين الوفود الثلاثة (الايراني والروسي والتركي) في آستانة للتحضير للاجتماع اليوم واعداد نص وثيقة آستانة التي من المؤمل توقيعها عقب المباحثات، حيث قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا إنه "تمّ إنجاز عمل كبير على أبواب المباحثات".

ويتولى حسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والأفريقية رئاسة الوفد الايراني الى اجتماع آستانة.

وبمبادرة ايران وروسيا وتركيا تم التوصل الى وقف شامل لاطلاق النار في الثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفي نفس الوقت تم الإتفاق على اجراء مباحثات آستانة.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن مباحثات التسوية السورية في آستانة ستجري على مدى يومين خلف أبواب مغلقة.

وأوضحت الوزراة في بيان لها الأحد إلى أن المباحثات ستبدأ في فندق Rixos، الاثنين، عند الساعة 13:00 بتوقيت كازاخستان على أن تنتهي الثلاثاء في الساعة 13:00.

في حين كشفت وكالة إنترفاكس الروسية، وفق مصدر مطلع الأحد، تفاصيل خطة سير المفاوضات وخطوات المباحثات (السورية -السورية) في العاصمة الكازاخية.

وبحسب الوكالة فإن اللقاءات ستبدأ عند الساعة 13:00 -14:00 بالتوقيت المحلي، حيث يفتتح الجلسة الأولى للمباحثات رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزرباييف بكلمة ترحيب، تتبعها كلمات رؤساء وفود روسيا وتركيا وإيران ومندوب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وعند الساعة 14:00- 15:00 بالتوقيت المحلي تبدأ المباحثات السورية السورية بين وفدي المعارضة والحكومة. وسيقوم بدور الوسيط بينهما ممثل الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، وقد تنضم إليه وفود أخرى في الوساطة.

أما في فترة ما بعد الظهر، فستتواصل المشاورات بشكل ثنائي.

وفي الجلسة العامة الثانية من المباحثات التي تبدأ عند الساعة 19:00-20:00 مساء بالتوقيت المحلي، سيتم تلخيص النتائج الأولية التي تم التوصل إليها خلال اليوم الأول من المباحثات.

في اليوم الثاني من المحادثات الثلاثاء 24 يناير من المقرر أن تعقد محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف، وعند الساعة 14:00 بعد الظهر سيتم استكمال الجولة الأولى من الاجتماعات، لاستخلاص النتائج ومناقشتها واعتماد بيان مشترك من قبل المشاركين في الاجتماع، ليتم بعدها عقد مؤتمر صحفي مشترك لرؤساء الوفود.

في السياق نفسه نقلت (تاس) عن مصادر مقربة من اجتماعات آستانة أن الهدف الرئيسي من هذه المباحثات تثبيت إتفاق وقف إطلاق النار، المعلن في سوريا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وشدد المصدر على أن المجتمعين لن يبحثوا أي مبادرات أخرى.

وأفادت قناة الميادين بأن الوفد الحكومي السوري برئاسة مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري وصل إلى آستانة للمشاركة في المحادثات السورية، كما أوضحت أن الوفد يضم 7 شخصيات سياسية وأمنية، ووصل وفد الجماعات المسلحة المؤلف من 35 من القادة العسكريّين و15 مستشاراً وفنياً.

وصرّح رئيس الوفد السوري بشار الجعفري إلى أنّ أجندة الاجتماعات تتمحور حول تثبيت خطوط وقف العمليات القتالية وفصل داعش والنصرة عن الجماعات المسلحة.

وأشار في تصريح للصحفيين من على متن الطائرة التي أقلت الوفد إلى أنّ كل اجتماع يخدم المصلحة الوطنية مهم بالنسبة للحكومة السورية، مضيفاً: لدينا توجيهات بالمشاركة في النقاشات بإيجابية ونقل وجهة النظر السورية الرسمية والشعبية.

وقال الجعفري: إنّ تركيا دولة تنتهك السيادة السورية وتساعد التنظيمات الإرهابية وتعرقل الحل السلمي ولهذا لن يكون هناك حوار سوري - تركي في أستانة، موضحاً أن التركي لا يشارك في المناقشات بالنسبة للحكومة السورية وللأصدقاء الروس والإيرانيين.

ولفت الجعفري لدى وصوله الى آستانة إلى أنه من السابق لأوانه تحديد سقف للتوقعات من الاجتماع، وقال: انه تمّ الاتفاق مع الحكومة السورية وبتوافق الآراء على أن يكون اجتماع آستانة )فنيا( لمناقشة النقاط المذكورة والمدرجة على جدول أعماله على أمل أن يكون نقلة باتجاه العمل السياسي لاحقا.

وختم الجعفري، قائلاً: إن الاجتماع حوار سوري سوري ولا نسمح أن يكون هناك أي تدخل خارجي أو شروط مسبقة لكن واقع الحال يقول إن الكثير من المجموعات الإرهابية المسلحة خلفها دول مشغلة من ضمنها تركيا والسعودية وقطر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ورغم واقعيتنا الشديدة وحرصنا على أن يكون الحوار سوريا لا يغيب عن ذهننا أن الكثير من مشغلي هذه الأدوات أو المجموعات الإرهابية هم دول أجنبية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق، أنه توّصل إلى اتفاق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ليعرض على أطراف النزاع في سوريا مواصلة عملية محادثات السلام في آستانة، لتكون مكمّلة لمحادثات جنيف التي من المقرر أن تبدأ يوم 7 شباط/ فبراير المقبل.

من جانبها أعلنت الخارجية الأمريكية أن سفيرها في العاصمة الكازاخية جورج كرول سيمثلها في هذه المباحثات، وذلك بعد تضارب الأنباء حول دعوة واشنطن إلى آستانة ومستوى التمثيل الأمريكي إليها.

وفي إطار التحضيرات تشهد آستانة الاثنين لقاء ثلاثيا بين رؤساء وفود روسيا وتركيا وإيران.

وفي إطار التحضير لمفاوضات آستانة حول سوريا، اعتبر يالتشين توبتشو، كبير مستشاري الرئيس التركي أن هذه المفاوضات في آستانة سوف يكون لها أثرها في التسوية السورية.

وفي حديث بثته قناة (خبر 24) التركية السبت 21 يناير/كانون الثاني، قال توبتشو: عملية آستانة، حدث تأريخي سوف يدفع لإحياء السلام والاستقرار في سوريا والعراق والشرق الأوسط ككل.

وأشار توبتشو إلى أن صيغة المفاوضات المنتظرة في آستانة (فريدة من نوعها)، لافتا النظر إلى أنها ستلتئم بمبادرة من قادة روسيا وتركيا وإيران وبحضور الأطراف صاحبة النفوذ الأكبر في المنطقة.

وأضاف أنه سيشارك في هذه المفاوضات إلى جانب الرعاة الثلاثة، ممثلون عن الحكومة السورية وعن الجماعات المعارضة الراديكالية والمبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة.



