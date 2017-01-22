وقال محمد بريمة حسب النبي نائب والي شمال دارفور لـ(smc) إن هناك ترتيبات واتصالات جارية بين حكومة الولاية ومجموعة من المسلحين، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد توقيعهم على اتفاق سلام.

وأكد بريمة أن الأوضاع الأمنية بشمال دارفور مستقرة ولا توجد أي مهددات أمنية الأمر الذي انعكس بصورة ايجابية على مسيرة التنمية.

من جهة اخرى تمكنت الاجهزة الامنية السودانية, من احباط تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر عبر جمارك مطار الفاشر بشمال دارفور.

وقال والي شمال دارفور بالإنابة محمد بريمة حسب النبي, ان الأجهزة الأمنية وسلطات جمارك مطار الفاشر بشمال دارفور, احبطت الجمعة, محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر وعينات من التربة، كانت ضمن أمتعة القوات الأندونيسية التابعة للقوات المشتركة (الأفريقية الدولية) المعروفة باسم “يوناميد”, والمتجهة إلى جاكارتا.

ووصف حسب النبي هذا العمل من قبل قوات “اليوناميد” المنتهية مهمتها بـ غير القانوني ويخالف المواثيق المحلية والدولية.

وبحسب مدير شرطة جمارك مطار الفاشر المقدم شرطة محمد نور إسماعيل فان الأسلحة المهربة تضم 29 بندقية كلاشنكوف، و4 بندقيات (أم سكستين)، ورشاش قناص واحد، و6 بندقيات (منقستو)، و61 مسدساً، وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة وخزن بندقيات ومسدسات، اضافة الى عينات تربة معبأة في قوارير بلاستيكية.





