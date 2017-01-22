وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية: "إن العملية مكنت من العثور على 22 قطعة سلاح وذخيرة، خلال دورية تفتيش في جنوب ولاية تمنراست بالقرب من الشريط الحدودي مع دولة مالي".

وأوضح البيان، أن "العملية "تأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، والاستغلال الأمثل للمعلومات".

كما أشار إلى أن العملية الميدانية تؤكد جاهزية واستعداد وحدات الجيش الجزائري لتأمين الحدود وإعاقة كل محاولات المساس بأمن وسلامة "التراب الجزائري".

يشار إلى أن الجيش حقق مؤخرا نجاحات بارزة، بالقضاء على العشرات من المسلحين المتشددين، خاصة بالقرب من البويرة (120 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) وهي منطقة ينشط بها تنظيم داعش الإرهابي.