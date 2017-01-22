وذكرت مصادر صحفية أن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على مركز الشرطة، مما أسفر عن مصرع العقيد خليف عبد الله عرفاي قائد الشرطة في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي وإصابة اثنين من عناصر من الشرطة.

وبحسب المصادر بدأت عناصر الشرطة عملية واسعة في المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم الذين لاذوا بالفرار وفقا للتقارير الواردة.

وأشارت مصادر صحفية محلية إلى أن حركة الشباب تبنت مسؤوليتها عن اغتيال الضابط الشرطي.