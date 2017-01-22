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رقم الخبر: 185482 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 18:19 الاقسام: عربيات  
الصومال: مصرع ضابط وإصابة شرطيين آخرين جراء هجوم بقنبلة يدوية

الصومال: مصرع ضابط وإصابة شرطيين آخرين جراء هجوم بقنبلة يدوية

لقي ضابط شرطي رفيع مصرعه وأصيب عنصران من الشرطة جراء هجوم شنه مجهولون ليلة السبت على مركز الشرطة في مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلي.

وذكرت مصادر صحفية أن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على مركز الشرطة، مما أسفر عن مصرع العقيد خليف عبد الله عرفاي قائد الشرطة في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي وإصابة اثنين من عناصر من الشرطة.
وبحسب المصادر بدأت عناصر الشرطة عملية واسعة في المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم الذين لاذوا بالفرار وفقا للتقارير الواردة.
وأشارت مصادر صحفية محلية إلى أن حركة الشباب تبنت مسؤوليتها عن اغتيال الضابط الشرطي.

 
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مصدر الخبر: مقديشو ـ وكالات
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