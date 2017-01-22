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رقم الخبر: 185481 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 18:11 الاقسام: عربيات  
دبي.. محكمة الاستئناف تؤيد إعدام قاتل الطفل عبيدة

دبي.. محكمة الاستئناف تؤيد إعدام قاتل الطفل عبيدة

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، الأحد، حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفل عبيدة، في جلسة نطق لم تستغرق دقيقة.

ورحب والدا الطفل بالحكم، معربين عن أملهما في أن تسير إجراءات محكمة التمييز بأسرع وقت حتى ينال الجاني "قصاصه العادل".
تجدر الإشارة إلى أن المتهم (49 عاما) قتل الطفل الأردني عبيدة (8 سنوات) خنقا، بعد أن خطفه بسيارته واعتدى عليه جنسيا.
وكانت محكمة الجنايات في دبي أصدرت، في أغسطس الماضي، حكما بالإعدام على المتهم بعد إدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

 
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مصدر الخبر: ابو ظبي ـ وكالات
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