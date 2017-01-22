ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني القول إنه لم يكن ممكنا على الفور تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق باعتداء أو بحادث عرضي.

واوضح حسام الطابوني المسؤول بالهلال الأحمر في العاصمة الليبية انه تم انتشال جثتين من السيارة، لافتا إلى أنهما كانتا متفحمتين ولم يكن ممكنا التعرف اليهما.

واشار مراسل الوكالة إلى أن الانفجار دوى في شارع يقع خلف السفارة الإيطالية والسفارة المصرية المقفلة حاليا، أي أمام مبنى وزارة التخطيط القريب من أحد الفنادق.

وتم فرض مربع أمني في محيط مكان التفجير، ما منع الصحافيين من الاقتراب.

وفي 9 يناير أعلنت روما إعادة فتح سفارتها بطرابلس التي كانت أقفلتها في فبراير 2015 بسبب أعمال عنف.

وكانت السفارة الإيطالية إحدى آخر السفارات التي أغلقت أبوابها في فبراير 2015 بعد استيلاء ما يعرف بـ”فجر ليبيا” على العاصمة إثر معارك عنيفة.

وشهدت إيطاليا في السنوات الأخيرة تدفقا استثنائيا لمئات آلاف المهاجرين الذين يستفيدون من الفوضى السائدة في ليبيا لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.