  • الأحد ٢٣ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185480 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 18:00 الاقسام: عربيات  
مقتل شخصين بتفجير سيارة قرب السفارة الإيطالية في ليبيا

مقتل شخصين بتفجير سيارة قرب السفارة الإيطالية في ليبيا

قتل شخصان مساء السبت عندما انفجرت سيارة كانا في داخلها بالقرب من السفارة الإيطالية في طرابلس التي عاودت في الفترة الأخيرة فتح أبوابها، على ما أعلنت مصادر أمنية وطبية ليبية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني القول إنه لم يكن ممكنا على الفور تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق باعتداء أو بحادث عرضي.
واوضح حسام الطابوني المسؤول بالهلال الأحمر في العاصمة الليبية انه تم انتشال جثتين من السيارة، لافتا إلى أنهما كانتا متفحمتين ولم يكن ممكنا التعرف اليهما.
واشار مراسل الوكالة إلى أن الانفجار دوى في شارع يقع خلف السفارة الإيطالية والسفارة المصرية المقفلة حاليا، أي أمام مبنى وزارة التخطيط القريب من أحد الفنادق.
وتم فرض مربع أمني في محيط مكان التفجير، ما منع الصحافيين من الاقتراب.
وفي 9 يناير أعلنت روما إعادة فتح سفارتها بطرابلس التي كانت أقفلتها في فبراير 2015 بسبب أعمال عنف.
وكانت السفارة الإيطالية إحدى آخر السفارات التي أغلقت أبوابها في فبراير 2015 بعد استيلاء ما يعرف بـ”فجر ليبيا” على العاصمة إثر معارك عنيفة.
وشهدت إيطاليا في السنوات الأخيرة تدفقا استثنائيا لمئات آلاف المهاجرين الذين يستفيدون من الفوضى السائدة في ليبيا لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0691 sec