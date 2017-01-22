كشفت هيئة الإحصاء السعودية، اليوم الأحد، انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 1ر9%.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الهيئة العامة للإحصاءات، في تقريرها: ان قيمة واردات المملكة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغت 39757 مليون ريال، مقابل 51139 مليون ريال في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بتراجع نسبته 3ر22%. كما تراجعت قيمة الصادرات غير البترولية للسعودية خلال نفس الفترة المذكورة بنسبة 1ر9% لتبلغ 14397 مليون ريـال، مقابل 15842 مليون ريـال خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2015، وكذلك انخفضت بالمقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنحو 592 مليون ريال بنسبة 9ر3%.

وأشارت الهيئة، في تقريرها، إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغت 190 مليار ريـال بنسبة 29% من قيمة واردات المملكة خلال عام 2015، في حين بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال عام 2014 نحو 217 مليار ريـال بنسبة 3ر33% من قيمة واردات البلاد خلال نفس الفترة.

وبحسب التقرير، فان السعودية تصدر منتجات غير نفطية، مثل اللدائن والمطاط، ومنتجات الصناعات الكيماوية، ومعدات النقل وأجزائها، والمعادن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الحيوانية، والمشروبات والتبغ، واللؤلؤ والأحجار الكريمة، إضافة إلى الورق والمواد المستخدمة في صناعته.

هذا ودخلت سوق الأسهم السعودية أطول سلسلة ركود خلال خمسة أشهر، بعد أن تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي.

وأغلقت السوق عند مستوى 6875 نقطة، متراجعة بواقع 45 نقطة وسط تباين أداء القطاعات والأسهم، وخسرت السوق نحو 13 مليار ريال (47ر3 مليار دولار) من قيمتها لتصل إلى 6ر1 تريليون ريال. وأشير في التقرير الأسبوعي السابق إلى أن أعلى الخسائر بلغت نسبتها 5ر2% لتصل إلى مستوى 6745 نقطة.

وافتتح المؤشر العام للسوق الأسبوع الجاري عند 6921 نقطة، ثم تراجع في جلستين وارتفع في البقية، إذ كان أعلى مستوى سجله عند 6945 نقطة رابحاً 3ر0%، بينما بلغ أدنى مستوى عند 6745 نقطة فاقداً 5ر2%، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 6875 نقطة خاسراً 45 نقطة أي 6ر0%.