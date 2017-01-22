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رقم الخبر: 185478 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 17:51 الاقسام: اقتصاد  
"تاتا" الهندية تستثمر في صناعات المناجم والطاقة الإيرانية

"تاتا" الهندية تستثمر في صناعات المناجم والطاقة الإيرانية

أعلنت مؤسسة تنمية وتحديث الصناعات المنجمية، أن رؤساء شركة (تاتا) الهندية والسفير الهندي في طهران، التقوا بالمسؤولين في المؤسسة، وأعربوا عن رغبتهم في التعاون معها. وشدد المسؤولون في الشركة الهندية على أنهم يبحثون عن شركاء ايرانيين والتعاون الدائم معهم على صعيد الصناعات المنجمية.

من جانبه، قال رئيس الهيئة التنفيذية للمؤسسة الايرانية: ان تطوير الصناعات الفولاذية وايجاد محطات الطاقة المتجددة لتلبية حاجة المؤسسة من الكهرباء، تعد من الأولويات التي تسعى المؤسسة الى تحقيقها في الوقت الراهن.

وأشار مهدي كرباسيان الى أن شركة (تاتا) الهندية تستطيع أن تعمل في ايران على ثلاثة أصعدة، وهي الاستثمار المشترك وتطوير الصناعات الفولاذية وشؤون المناجم والتنقيب.

وفيما تطرق الى إمكانيات البنى التحتية في منطقة (الخليج الفارسي) الخاصة بالصناعات المنجمية، نوه كرباسيان الى أن شركة (تاتا) الهندية تستطيع أن تعمل في المنطقة لمضاعفة إنتاج الفولاذ فيها ليصل الى 10 أطنان.

 
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