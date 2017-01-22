يبدأ المنتدى الدولي الأول لـبحث (الفرص الاستثمارية والتنمية المستدامة في شواطئ مكران) أعماله اليوم الاثنين (23 يناير/ كانون الثاني) في مركز المؤتمرات الدولية بمنطقة جابهار الحرة (جنوب البلاد).

وقال أمين الملتقى، محمد إسلامي، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان مراسم افتتاح الملتقى ستقام برعاية ومشاركة النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري الى جانب عدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في 30 شركة ومؤسسة كبرى من 20 دولة في العالم، فضلاً عن 35 شركة قابضة متخصصة في المجالات الاستثمارية والبنى التحتية.

ومن الدول المشاركة في المنتدى، أشار اسلامي الى روسيا وفرنسا واليابان والسويد وتركمانستان وأفغانستان والنرويج والهند واسلوفاكيا وكازاخستان ولبنان وبنغلاديش والصين واسبانيا وباكستان وهولندا وتركيا وكوريا الجنوبية.

وحول أهم البرامج التي تقع على سلم أعمال المنتدى، لفت اسلامي الى (الأطلس الاستثماري الشامل) الذي سيتم إزاحة الستار عنه، بالإضافة الى المشروع التنموي الخاص لشواطئ مكران. ونوه اسلامي أيضاً الى مشاركة عدد الوزراء وكبار المسؤولين الايرانيين في منتدى الفرص الاستثمارية لدى شواطئ مكران، بمن فيهم وزراء الدفاع وإسناد القوات المسلحة، والصحة، والطرق وإعمار المدن، والصناعة، فضلاً عن قادة القوات المسلحة ومساعدي رئيس الجمهورية والمحافظين.

من جانب آخر، قال المدير التنفيذي لمنطقة جابهار الحرة عبدالرحيم كردي: ان المنتدى المذكور سيبحث (على مدى يومين متتاليين) العديد من الفرص الاستثمارية وفي شتى المجالات، وخاصة الشحن والنقل وإعمار المدن والثروة السمكية والزراعية والبنى التحية المالية والاقتصادية والصناعة والمناجم والبتروكيماويات والنفط والغاز والطاقة الكهربائية والسياحة البيئية البحرية.