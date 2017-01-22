أكد مساعد وزير الطاقة الايراني، هوشنك فلاحتيان، ان وفداً عراقياً سيزور طهران نهاية الأسبوع الجاري، لبحث إستئناف عملية تصدير الكهرباء من ايران.

وأوضح فلاحتيان، في حديث لوكالة أنباء فارس، ان الزيارة المقررة للوفد العراقي كانت بالأسبوع الماضي، غير أنها تأجلت الى نهاية الأسبوع الجاري على خلفية وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني. وأكد أن عملية تصدير الكهرباء للعراق لا تزال متوقفة، حيث تتطلب عملية الاستئناف إبرام عقد جديد بين الجانبين، لافتاً الى أن الجانب الايراني سيبحث مع الوفد هذه التفاصيل.

وفي رده على استفسار الوكالة بشأن إمكانية رفع تسعيرة تصدير الكهرباء الى العراق، بيّن مساعد وزير الطاقة بأن ايران ترغب بتصدير الكهرباء بأعلى سعر ممكن لدول الجوار، غير أن الأسعار تتباين بحسب الموقع والفترة الزمنية.

وحول حجم المستحقات التصديرية المترتبة على العراق، أوضح فلاحتيان بأن على الجانب العراقي اعتماد برنامج لدفع المستحقات، وأن المفاوضات المرتقبة ستناقش موضوع السداد، لافتاً الى أن حجم المستحقات يبلغ 2ر1 مليار دولار.

يذكر أن عملية تصدير الكهرباء للعراق توقفت في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016، على خلفية إنتهاء المدة القانونية للعقد المبرم بين طهران وبغداد. وبحسب المسؤولين الايرانيين، فان استئناف العملية يتطلب توقيع عقد جديد، فضلاً عن مناقشة موضوع المستحقات.