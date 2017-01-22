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رقم الخبر: 185475 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 17:50 الاقسام: اقتصاد  
إيران تزيد إنتاجها النفطي 90 ألف برميل وفق إتفاق "أوبك"

إيران تزيد إنتاجها النفطي 90 ألف برميل وفق إتفاق "أوبك"

أعلن مساعد المدير التنفيذي لشركة النفط الايرانية عن رفع إنتاج ايران 90 ألف برميل يومياً من النفط بالتدريج، وفقاً للاتفاق الذي أبرم خلال اجتماع الدول المصدرة للنفط الأخير.

وردّ غلام رضا منوجهري، لدى حديثه لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، على سؤال حول ما تردد أن ايران رفعت إنتاجها الى 3 ملايين و900 ألف برميل يومياً وبذلك فانها تجاوزت حصتها التي قررتها أوبك، بالقول: ان هناك فرقاً بين العدد الذي أعلنته ايران والذي أعلنته أوبك. وأضاف: وفقاً لذلك، فهناك إمكانية لرفع الانتاج لما تم الاتفاق عليه في اجتماع أوبك.

ووفقاً للاجتماع الـ171 لأوبك، فانه تم الاتفاق على خفض إنتاج الدول الى مليون و200 ألف برميل يومياً، واستثنيت ايران من خفض الإنتاج وسمح لها برفع إنتاجها الى 90 ألف برميل يومياً.

 
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