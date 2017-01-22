أصدر جمرك ايران تقريراً عن حجم التبادل التجاري خلال الأشهر العشر الماضية (من بداية العام الايراني حتى الآن) قال فيه: ان حجم صادرات ايران غير النفطية بلغ خلال هذه الفترة 35 ملياراً و270 مليون دولار، حيث سجل زيادة بلغت 8ر37% عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، فقد بلغ حجم البضائع المستوردة خلال هذه الفترة نحو 34 ملياراً و982 مليون دولار بزيادة نحو 3ر21 بالمائة عن العام الماضي. وشكلت مكثفات الغاز 17ر08 بالمائة أي الحجم الأكبر من الصادرات الايرانية، إذ بلغت نحو 6 مليارات و26 مليون دولار. كما بلغ الغاز الطبيعي المسال ملياراً و952 مليون دولار أي ما يعادل 5ر53 بالمائة من إجمالي الصادرات، فيما جاءت الزيوت الخفيفة في المركز الثالث ببلوغها ملياراً و345 مليون دولار أي مايعادل 3ر81 بالمائة.

وشملت البضائع المستوردة الذرة الخاصة بتغذية المواشي، حيث بلغت قيمتها ملياراً و161 مليون دولار، وحبوب الصويا بقيمة 774 مليون دولار، وقطع غيار السيارات بقيمة 666 مليون دولار، ووسائط النقل بسعة محرك 1500 إلى 2000 سي.سي بقيمة 624 مليون دولار، ووسائط نقل بسعة محرك 2000 إلى 2500 سي.سي بقيمة 536 مليون دولار.

وقد بقت الصين في صدارة الدول المستوردة للبضائع الايرانية، حيث بلغت قيمة ما استوردته من ايران خلال الأشهر العشرة الماضية 6 مليارات و543 مليون دولار أي بزيادة بلغت 9ر53 بالمائة عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما حلت الإمارات في المركز الثاني باستيرادها نحو 5 مليارات و665 مليون دولار من البضائع من ايران، وحل العراق في المركز الثالث باستيراد 5 مليارات و39 مليون دولار، فيما جاءت تركيا وكوريا في المركزين الرابع والخامس باستيرادهما مليارين و817 مليون دولار ومليارين و567 مليون دولار من البضائع على التوالي.