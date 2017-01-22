عقدت بورصة السلع الايرانية في الأسبوع المنتهي 19 يناير/ كانون الثاني 2017، صفقات بيع 578 ألفاً و135 طناً من السلع بنحو 4ر305 مليون دولار، مسجلة نمواً بنسبة 20 بالمئة من حيث قيمة الصفقات عن الأسبوع السابق.

وبلغت مبيعات السوق الداخلية والتصديرية لقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية 208 آلاف و843 طناً من السلع بنحو 163 مليون دولار. وبيع في القاعة 199 ألفاً و813 طناً من الصلب، و6350 طناً من النحاس، و1460 طناً من الألمنيوم، و120 طناً من الموليبدن المكثف، و1100 طن من فحم الكوك.

وسجلت السوق الداخلية والتصديرية لقاعة المنتجات النفطية والبتروكيماوية مبيعات 302 ألف و460 طناً من السلع بأكثر من 6ر124 مليون دولار. وبيع في القاعة المذكورة 102 ألف و982 طناً من القير، و40 ألفاً و154 طناً من المواد البوليمرية، و76 ألفاً و400 طن من الفكيوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و17 ألف طن من اللوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و18 ألفاً و714 طناً من المواد الكيميائية، و43 ألفاً و360 طناً من الكبريت، و1700 طناً من عازل الرطوبة، و150 طناً من غاز الأرغون. فيما سجلت القاعة الزراعية مبيعات 44 ألفاً و182 طناً من المنتجات بنحو 2ر12 مليون دولار، من بينها 4 آلاف طن من القمح.