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رقم الخبر: 185471 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 17:12 الاقسام: اقتصاد  
شركة النفط الوطنية تصدر اوّل حمولة نافتا من انتاج مصفاة جديدة

شركة النفط الوطنية تصدر اوّل حمولة نافتا من انتاج مصفاة جديدة

صدرت ادارة الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الايرانية، أوّل حمولة نافتا من انتاج مصفاة "ستاره خليج فارس" الجديدة، بحجم 280 الف برميل.

وتوجهت حمولة النافتا التي تعد الاولى للمصفاة غير المدشنة رسميا، الى أحدى دول الخليج الفارسي. فيما تعد حمولة اخرى للتصدير حاليا.
ومصفاة "ستاره خليج فارس" تقع في ميناء بندرعباس (جنوب ايران)، وهي تغذّى عبر لقيم مكثفات الغاز بطاقة 360 الف برميل يوميا، عبر إنبوب بطول 485 كيلومترا من مصافي حقل بارس الغازي.
وبتدشين مصفاة ستاره خليج فارس رسميا، ستقوم بانتاج 36 مليون لتر من البنزين (اوكتان 95) يوميا و14مليون لتر من الديزل يوميا، فضلا عن انتاج يومي لاربعة ملايين لتر من الغاز المسال و3 ملايين من وقود طائرات و130 طنا من الكبريت، فيما تبلغ طاقتها التخزينية نحو 11 مليون برميل.
واقيمت المصفاة على مساحة 700 هكتار ومن المتوقع تدشينها رسميا حتى 20 مارس/آذار 2018.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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