وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" أن بوارج العدوان قصفت يوم الأحد، بأربعة صواريخ فسفورية شديدة الانفجار منطقة العمري في مديرية ذباب وصاروخين على مديرية المخا غربي تعز.

يذكر أن قوى العدوان تستخدم الأسلحة المحرمة دولياً في عدوانها على اليمن سعياً منها لتحقيق أي مكاسب. ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تجرم استخدام هذه الأسلحة.