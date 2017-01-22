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رقم الخبر: 185470 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 17:08 الاقسام: اليمن  
بوارج التحالف السعودي تقصف "ذباب" و"المخا" بأسلحة محرمة دولياً

بوارج التحالف السعودي تقصف "ذباب" و"المخا" بأسلحة محرمة دولياً

قصفت بوارج التحالف السعودي، المتواجدة قبالة السواحل الغربية لليمن وباب المندب، مديريتي ذباب والمخا غربي تغز بصواريخ محرمة دوليا.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" أن بوارج العدوان قصفت يوم الأحد، بأربعة صواريخ فسفورية شديدة الانفجار منطقة العمري في مديرية ذباب وصاروخين على مديرية المخا غربي تعز.
يذكر أن قوى العدوان تستخدم الأسلحة المحرمة دولياً في عدوانها على اليمن سعياً منها لتحقيق أي مكاسب. ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تجرم استخدام هذه الأسلحة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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