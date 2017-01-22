اعتبر نائب القائد العام للجيش الايراني العميد احمد رضا بوردستان، عداء اميركا للجمهورية الاسلامية الايرانية بانه عداء جوهري ومتجذر، مؤكدا بان تغيير الرئيس الاميركي لن يغير من هذا العداء شيئا.

وفي كلمة له اليوم الاحد خلال ملتقى اقيم لدراسة التطورات السياسية في منطقة غرب اسيا بحضور عدد من القادة والمسؤولين العسكريين وعلماء الدين، اكد العميد بوردستان ضرورة الحذر من العدو خاصة الذي ياتي من باب السلام والصداقة لكنه يسعى عبر مختلف الضغوط للوصول الى هدفه الاساس.

واعتبر ان العدو عدو في كل الظروف والاحوال واضاف، لا ينبغي التعامل بحسن الظن مع العدو ولا بد من الحذر تماما من اعماله وسلوكه.

واعتبر نائب القائد العام للجيش الايراني ان هدف اميركا من مشروع الشرق الاوسط الكبير كان توفير الامن للكيان الصهيوني الغاصب ونسيان القضية الفلسطينية وقال، ان ايجاد القرية العالمية كان من الاهداف الاخرى لاميركا في اطار مشروع الشرق الاوسط الكبير، كما ان الحيلولة دون تبلور دول قوية في منطقة غرب اسيا كان هدفا اخر لاميركا في هذا السياق.

واضاف، انه وفي ضوء المشاكل القائمة امام هذا المشروع، فقد بادرت اميركا الى تنفيذ استراتيجية جديدة متمثلة باثارة مذهب ضد اخر، وجعل المسلمين يتناحرون فيما بينهم في حين ان اداء هذه الجماعات يصب في مسار تحقيق الهدف الاساس للاميركيين في مسار الحيلولة دون تبلور قوة حديثة الظهور باسم الاسلام في المنطقة.

واكد نائب القائد العام للجيش قائلا، من المؤكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد احد اللاعبين الاساسيين في منطقة غرب اسيا، ولكن علينا ان نعلم بان عداء اميركا عداء جوهري ومتجذر ومع تغيير الرئيس الاميركي لن يحدث تغيير في هذا العداء.