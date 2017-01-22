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رقم الخبر: 185468 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 16:57 الاقسام: دوليات  
بالضرب والشتم ردّت سفارة البحرين على المحتجين في لندن

بالضرب والشتم ردّت سفارة البحرين على المحتجين في لندن

ردّ أعضاء سفارة البحرين في لندن على المحتجين أمام مبنى السفارة بالضرب والشتم ورمي المياه الحارة على رؤوس المتظاهرين الغاضبين من إعدام الشبان الثلاثة في المنامة.

وفي هذا السياق أكد الناشط البحريني المعارض المقيم في بريطانيا "علي حسين العندليب" أن موظفي سفارة نظام آل خليفة لدى بريطانيا هاجموا المحتجين على إعدام ثلاثة شبان الاسبوع الماضي في البحرين.

وتابع الناشط البحريني: لقد ألقى ديبلوماسيي سفارة نظام آل خليفة الماء المغلي على رؤوس المحتجين، كما قاموا بضرب المتظاهرين بزنانير الملابس لفضّ الاحتجاجات.

وأضاف العندليب: تجمّع النشطاء البحرينيون أمام السفارة بطريقة سلمية، وقاموا برفع صور للشبان الثلاثة الشهداء إضافة الى بعض المعتقلين السياسيين "مرددين شعارات مناهضة لآل خليفة، الأمر الذي أغضب موظفي السفارة ودفعهم الى مهاجمة المتظاهرين بطريقة همجية.

وفتح الأمن البريطاني تحقيقا بشأن هذه الإنتهاكات لحقوق الانسان، وقال العندليب: عبّر النائب في البرلمان البريطاني "استيوارت مكدونالد" عن أسفه لهذه الطريقة المخجلة التي انتهجتها سفارة البحرين في لندن لفضّ الاحتجاجات أمام مبناها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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