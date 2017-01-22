  • الأحد ٢٣ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185467 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 17:05 الاقسام: عربيات  
قائد بـ«الجيش الحر» يدعو الى التعاون مع الجيش السوري

قائد بـ«الجيش الحر» يدعو الى التعاون مع الجيش السوري

دعا "أيمن العاسمي" عضو المجلس العسكري الأعلى لما يسمى «الجيش السوري الحر» يوم الاحد، الى التعاون مع القوات السورية في مواجهة الإرهاب.

وجاء موقف هذا الضابط الرفيع بعد 6 أعوام من حرب انهكت الدولة السورية، لاسيما بعد تفشي تنظيمات إرهابية على غرار داعش وجبهة النصرة.

وكشف الضابط في «الجيش الحر» عن إمكانية إلتحام الفصائل المعارضة المسلحة تحت راية واحدة من أجل مواجهة داعش والنصرة، مشيرا الى ضرورة التعاون مع القوات السورية في هذا السياق، لكي لاتبقى أي ذريعة لأي جهة خارجية بإرسال قوات الى سوريا لمواجهة الإرهاب.  

وفي حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية" قال العاسمي: إن الذهاب إلى محادثات آستانة أمر محتوم  وأنه لا يوجد أي ضغوط على الفصائل لا من جهات إقليمية أو دولية لحضور المفاوضات.

وأضاف أن الوفود التي ستحضر الاجتماع يمثلون "العسكر" من الجانبين. مشيرا إلى أن  المفاوضات ستبحث موضوع إيجاد نقاط مشتركة بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة في المستقبل.

ولفت العاسمي إلى أن روسيا تبدي اهتماما بوجود كتلة عسكرية وطنية موحدة  في سوريا خاصة عندما أبدت اهتمامها بموضوع الفيلق الخامس وأن هناك توجها واستراتيجية جديدة تبحث في المستقبل هذا الموضوع.

وحول الفصائل الأخرى المسلحة الرافضة لمفاوضات آستانة، قال العاسمي إنه إذا ما وجد حل فإن كل هذه الفصائل ستذوب ويمكن إدماجها داخل المكونات الوطنية، مضيفا أن المشكلة تكمن في داعش.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوقت
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0695 sec