فيقول: بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله رب العالمین وصلّی الله علی سیدنا محمّد وآله المعصومین (علیهم السلام). أولاً أتقدم بالشکر لکم وللمعنیین بإقامة هذه الندوة الدولیة لأنّکم وضعتم هذا الموضوع الهام علی رأس أجندة أعمال الندوة. من نافل القول أنّ الإنسان له نوعین من السلوک. نوع من سلوک یندرج ضمن أطار ما یُسمی بالسلوک الطبیعي والنوع الثاني یوصف بأنّه السلوک التدبیري والعقلي والسلوک الناجم عن التربیة الأسریة وتأثیر المؤسسات التربویة الأخری، النوع الثاني یُطلق علیه عنوان السلوک الثقافي. وإذا أکدنا علی هذا النوع من التقسیم وإنطلقنا منه، یمکن أن نتخده منطلقاً أیضاً في حوارنا ونقول أنّ الحوار الثقافي هو حوار التدبیر والتربیة والعقل والمنطق.

بما أنّ الإنسان یخوض في الحوار والبحث حسب تربیته وقدراته الحواریة، یمکن القول علی هذا الأساس أنّ الحوار أمر فطري وغریزي في الإنسان، وقدرة الإنسان علی الحدیث أمر ذاتي وفطري، لکن ما لا یندرج ضمن إطار الفطرة هو قدرته علی البحث وتبادل الرأي بالمنطق والبرهان وعلی أساس العقلانیة لأنّ هذا یحتاج إلی تربیة. بمعنی أنّ الإنسان یجب علیه أن یتفوّق علی عاداته وفطرته ویطورها لکي یتمکن من الحدیث بالعقل والبرهان. إنّ المیول والرغبات الطبیعیة التي تتصف بأنّها أحادیة الجانب، تحرک الإنسان نحو بلوغ غایاته، وقد یلجأ الإنسان إلی إثارة الفوضی والضجیج، وقد یحصل علیها من خلال الإحتیال والمراوغة، أو یلجأ إلی إستخدام القوّة والتحیّل وحتی الترغیب والترهیب کل هذا السلوک یندرج ضمن إطار السلوک الطبیعي لدی الإنسان. لکن عندما یرید نیل مبتغاه من خلال المنطق والبرهان والإستدلال وعلی أساس العقلانیة، عند ذلک یتکوّن ما نسميه «الحوار الثقافي» وقلنا إنّه إکتسابي ویحصل علی الإنسان من خلال التربیة والتزکیة. وهذا ما نجد جذوره في تعالیمنا الدینیة وفي تاریخ الحضارة الإسلامیة وحتی له جذوره في تاریخ البشر بشکل عام.

لکن ما یؤکد علیه القرآن في هذا المضمار یتمثّل في الآیة الشریفة التي یخاطب فیها الله سبحانه وتعالی رسوله الکریم ویقول: «إدعوا إلی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن». ویقول في موضع آخر: «یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة» ویصرّح أنّ هدفه من إرسال الأنبیاء هو التزکیة والتربیة. وفي الآیة الأولی أیضاً یؤکد الله سبحانه وتعالی علی التربیة وتزکیة النفس ویقول کان الأنبیاء یهدفون إلی القیام بعملین وهما إبعاد الإنسان عن سلوکه الطبیعي، وإعلاء شأنه من خلال إدخاله في دائرة السلوک الطبیعي؛ الأولی هي إصلاح الدوافع التي تتحقق من خلال التزکیة، والثانیة إصلاح الأفکار التي تتحقق من خلال «یعلمهم الکتاب والحکمة»، وفي الحقیقة یحدث في هذا المضمار نوع من التفکیک والتمییز في مجال الثقافة، والتربیة والتدبیر، وهو أنّ هذه الصفات قد تتماشی بعض المرّات مع فطرة الإنسان ولیس بالضرورة تتنافی معها، فتؤدي إلی ترسیخ فکرة السلطة والقوّة والإحتیال والعنف والتطمیع والترغیب والترهیب، لکن إذا إنتهجت الطریق الذي سنّها الأنبیاء لها، سوف تبلغ المدارج العلیا من الإنسانیة ویعلوا شأنها، لأنّ قیادة العقل والحکمة للصفات الإنسانیة الأخری مثل الإقتصاد، والسیاسة، والثقافة تضمن له إکتساب الأخلاق الحسنة، أما من ناحیة المجتمع فقد تؤدي إلی تربیة الأخلاق الحسنة والحوار الإجتماعي یؤدي إلی تعزیز بعض الخصوصیات مثل شحذ الهمم والشجاعة والعدالة والعفّة؛ بمعنی أنّه یبتعد عن تلک الصفات الغریزیة لدی الإنسان. لذلک أعتقد أنّنا یجب علینا إدراج الحوار الثقافي ضمن المفاهیم المتعالیة وإن نمضي قدماً في هذا الطریق فإنّ هذا من شأنه أن یؤدي إلی إزدهار المجتمع البشري وتطوره وتقدمه.

ومن جهة أخرى وبما أنّ موضوع الحوار یتمرکز حول العلاقات الإیرانیة العربیة یبدو أنّ الظروف التي تهیمن علی المنطقة الیوم أحدثت شرخاً في هذه العلاقات الثنائیة وعمّقت الفجوة بین العرب والإیرانیین، وما من شک أنّ الإستکبار العالمي هو الذي یحرّک خیوط اللعبة في هذا التباعد الثنائي وإحداث هذه الهوّة الشاسعة؛ في ظل مثل هذه الظروف المتوترة. رئیس مرکز دراسات العلوم والثقافة الإسلامیة في قم يعبّر عن رأيه حول المواضیع أو القواسم المشترکة التي یمکن طرحها في الحوار الثقافي بین إیران والعرب، فيقول: لا یختلف أساس الحوار بین الأطراف المختلفة سواء في حوارنا الذي یؤکد علی العلاقات الإیرانیة العربیة، وسواء المجموعات والفئات الأخری، فإن کان الحوار ینطلق من مبدأ القواسم المشترکه، والآلام والآمال المشترکة، سوف تتکلل بالنجاح لا محالة. لکن إذا لم تکن بین طرفي الحوار قواسم مشترکة ولم تتناول حاجات أحد الأطراف، عند ذلک لا یُکتب لها النجاح أبداً. إذن علینا أن نتناول الهواجس والتحدیات والقضایا ذات الإهتمام المشترک ونلقي الضوء علی هذه القضایا في محادثاتنا؛ علی سبیل المثال نری العالم الإسلامي الیوم-الذي یندرج العالم العربي ضمن مجموعة العالم الإسلامي- بل حتی العالم غیر الإسلامي والعالم بأسره، بات یواجه تهدیداً خطیراً یتمثّل في قضایا الأمن.

لقد أصبح المجتمع البشري في العصر الراهن یواجه الکثیر من المخاطر المؤلمة والمنطقة العربیة والإسلامیة هي بؤرة هذه المخاطر والتهدیدات،کما یمکن مشاهدة بعض هذه التوترات وإنعدام الأمن في منطقة شبه القارّة وقد تتوغل هذه التوترات وتجتاح القارّة الأوروبیة والقارّة الأمریکیة بین الفینة والأخری. إذن إحدی القضایا ذات الإهتمام المشترک الجدیرة بأن «تکون محور بحثنا هي القضیة الأمنیة. فما هي جذور هذا الصراع وما هي اسباب نسف الإستقرار والأمن؟ وما هو طریق الخروج من هذه الأزمة وکیف یمکن أن نخرج هذه الشعوب من عنق الزجاجة؟ فإن أصبح العالم في هذا العصر أشبه بالقریة العالمیة من ناحیة العلاقات والتواصل وتبادل المعلومات وغیرها، فإنّه أشبه ما یکون بالسفینة من الناحیة الأمنیة وجمیع سکان الأرض هم رکاب هذه السفینة، فلا یحق لأحد أن یتخلّی عن مسؤولیته الأمنیة، ولا أحد یستطیع القول أنّ مسؤولیته تتلخص في إستتباب الأمن في مجتمعه وبلاده ولا تهمه البلدان الأخری، لأنّ أي نوع فجوة أمنیة سوف تؤثر علی العالم بأسره. علی سبیل المثال، إذا شهد جزء من العالم العربي أو غیره حالة تطرّف ودخل في دوامة العنف؛ سوف تتسرب إلی المناطق الأخری في العالم، ویمکن إیعاز جزء من هذا التطرف إلی غیاب روح الحوار الثقافي وتبادل الرأي، لأنّ رصد الجذور الأولی لحالات العنف والتطرف تثبت لنا بأنّ سببها هو الإنغلاق الفکري وغیاب روح الحوار وتبادل الرأي. وعندما تُقطع طرق الحوار لا یستطيع الفرد معرفة الآخر بصورة صحیحة ولذلك یلجأ إلی تکفیره. والتکفیر یحرّض الفرد المتطرّف إلی أعمال العنف وإراقة الدماء. بینما الحوار الثقافي یشجع الإنسان علی تقبّل الآخر والترحیب بتعددیة الأفکار. بشرط أن یتحوّل الإنغلاق والإنطواء علی الذات إلی سیاسة الإنفتاح والترحیب بتعددیة الأفکار والآراء ونبذ العنف والتکفیر والتخوین وغیرها من الصفات التي تؤدي إلی التطرف.

لذلک الحال بالنسبة إلی التنمیة والتقدم، فهي الأخری جدیرة بأن تکون موضوع الحوار، لأنّ الدول الإسلامیة باتت في أسفل سلّم التنمیة الإقتصادیة وتندرج ضمن الدول الأقل تقدماً من الناحیة الرفاهیة والمادیة والتنمویة، وکل من هذه الدول تعاني بشکل من الأشکال من التقهقر والتخلف المادي والتنموي،کما أنّ الدول الإسلامیة لیس لها حصّة تُذکر في مجال العلم والنسبة المئویة في إنتاج العلم للدول التي نتحدث عنها تکاد لا تذکر أصلاً ولیس لها حضور بارز في مجال العلم والتقنیة وهناک الکثیر من القواسم المشترکة التي یمکن تناولها في هذا المضمار. یمکن طرح قضایا الأخلاق والتربیة الأخلاقیة فیما یتعلق بالأسرة، وفي مجال الإعلام والمرأة والطفل وغیرها کلها من شأنها أن تکون محط إهتمامنا لأنّها قضایا ذات إهتمام مشترک؛ علی أیّة حال الهواجس المشترکة من شأنها أن تعزز الحوار وتحقق له النجاح. والجدیر بالذکر أنّ هذا الشرط هو أحد شروط نجاح الحوار وهناک الکثیر من الشروط الأخری التي لابد من توفیرها.

وحول المجتمع المثالي الذي یجب أن نتطرّق إلیه في هذا الحوار يقول الدكتور نجف لك زايي: إنّ الحوار علی المستویات المختلفة سیکون ناجعاً، لأنّ هذا یعني أنّنا قادرون علی إطلاق الحوار بین مستویات مختلفة من شرائح الشعب؛ لکن ربما أنسب شریحة للحوار وتبادل الرأي هي شریحة النخبة والمثقفین لأنّ هؤلاء أکثر إستعداداً لهذا الأمر من جهات مختلفة. والنقطة الأولی الهامّة في هذا المجال هي إنّ تلقي النخبة من الحیاة، والعلم، والدین، والثقافة أقرب إلی الحقیقة؛ علی سبیل المثال، نلقي الضوء علی الدین، فقد یمکن أن یکون تلقي الأفراد من الدین تلقیاً فردیاً ویحطّون من شأنه من خلال إعتباره أمراً فردیاً، وهناک شریحة أخری تعتبر الدین قضیة إجتماعیة؛ ویعلون من شأنه من خلال إعتباره من المکوّنات الإجتماعیة هذا أیضاً من ضمن التلقيات الدینیة؛ لکن التلقي الثالث هو التلقي العالمي من الدین، وهذا هو تلقي إستراتیجي، وحقوق بشري، فمن یبقی في المستویات المتدنیة من الفهم له تلقیه الخاص ودرجة إستعداده لتقبل الآراء درجة متدنیة، ومن طوّر نفسه وأصبحت لدیه نظرة عالمیة،لم یعد ینظر إلی المسلمین فحسب وإنّما ینظر إلی المجتمع البشري أجمع.

علی سبیل المثال الإمام الخمیني(قدس) لم تکن نظرته تجاه الدین تقتصر علی المسلمین فحسب وإنّما کان ینظر إلی جمیع مستضعفي العالم بمختلف أدیانهم، فکانت نظرته نظرة عالمیة. والتأکید علی النخبة التي تحمل أفکار إستراتيجیة ومنح الفرص لها یضمن لنا نجاح حوارنا ومؤتمراتنا، بتعبیر آخر من یحمل أفکار إستراتيجیة وتقدمیة أنسب من أي شخص آخر في الحوار الثقافي. لکن هذا الشرط لیس کافیاً فقد یکون الفرد من النخبة في إختصاصه العلمي لکنّه بقي علی المستوی المتدني الذي سبق ذکره ولم یطوّر فکره أو یبقی علی المستوی الثاني الذي شرحناه، وهذا لا یعني أنّ الحوار في المستوی الأوّل والثاني لا طائل تحته وإنما المقصود أنّ الحوار في هذین المستویین لم یأت بالنتائج المرجوّة.

إذن من المهم أن تکون نظرة الفرد نظرة نخبویة وإستراتيجیة، وحضاریة ونظرة عالمیة تشمل المجتمع البشري بکل شرائحه. وعند ذلک ینعکس هذا الأمر علی طریقة حدیث الشخص وعندما یبدأ بالحدیث لا یسيء لأي فئة أو مذهب أو طائفة دینیة وکل من وجهة نظره سواء في الإحترام وهذه الصفة تتجلّی في الحلول التي یقترحها، لأنّه یرید أن تکون حلوله التي یقدمها شاملة لذلک تکون رکیزة إقتراحاته وحلوله التعایش السلمي والإحترام المتبادل. یجب أن نحترم التعددیة لأنّها تضمن لنا التعایش السلمي والأمن والسلام. وفي مثل هذه الحالات یجب الإلتزام الصارم بالصداقة والصراحة والإحترام والتکریم والإجلال للآخر. ففي الحقیقة تأکیدي في هذا المجال هو أنّ الإنتماء إلی شریحة النخبة لیس کافیاً وإن یتحلّ النخبة بمثل هذه الصفات التي سلف ذکرها، یمکن أن یفشلوا في إطلاق الحوارات الثقافیة ولا یتمکنوا من تبادل الرأي بل تصبح لهم توجهات عدائیة ویؤدي الحوار إلی تعمیق الفجوة والصراع بین أطراف الحوار.

ومن جهة أخرى حول الفرص والتحدیات التي یواجهها الحوار الثنائي بین إیران والعرب قال الدكتور نجف لك زايي:

إنّ القضیة الهامّة التي لا ینبغي التهوین بها هي أنّ منطقتنا تعاني من وجود کیان إحتلال یحتل الأراضي الفلسطینیة ویری هذا الکیان أنّ مصالحه تتضارب مع عظمة العالم الإسلامي وإتحاده وقوّته ککتلة واحدة.کما أنّ العالم الإسلامي له الکثیر من الأعداء خارج المنطقة، لکنّهم متحالفون مع کیان الإحتلال وبطبیعة الحال مصالح إسرائیل أمنها مهم جداً بالنسبة لهم. لذلک نحن نواجه هذا الآخر العنید، وهذا الآخر یبذل کل ما بوسعه لنسف الإستقرار في بلادنا وإثارة الفتن، ویزرع الفتن في بلادنا من أجل تحویل الفرصة المتاحة أمام الأمّة الإسلامیة إلی تهدید، لذلک یسعی هذا الآخر للتوغل في داخل الأمّة عبر مواطن الضعف ویبحث عن الخاصرة الرخوة لکي یطعن الأمّة الإسلامیة ویخلق لنا تحدیات کبیرة یصعب علینا تجاوزها.

یعاني العالم الإسلامي من الهشاشة والضعف في کثیر من المجالات وهناک الکثیر من مواطن الضعف في العالم الإسلامي بحیث یمکن إیجادها في الکثیر من المجالات، فمذهب الشيعة یعتوره الکثیر من الضعف والنقصان، وأهل السنّة یعانون من الضعف وتدني مستوی الأداء، ولکثرة هذا الضعف یستغل العدو هذه المنقصة ویعززها بالتهدید والوعید ویخلق لنا تحدیات وأزمات کثیرة. ومن أبرز مواطن الضعف التي طالما عزف علیها العدو من خلال إستغلالها هي إثارة العنف وتعزیز الحرکات المتطرفة فقد أصبح معظم الناس علی علم تام بأنّ التطرف في العالم الإسلامي له مصادر خارجیة وداخلیة وهذه المجموعات المتطرفة هي التي تکوّن حرکات رادیکالیة مثل داعش وغیرها وینالون من الأمّة من داخلها. لا یکتفي العدو بهذا الحدّ إذ نراه یستغل هذا التطرف والعنف والتنکیل داخل الأمّة ویروّج ضدّه الإسلام علی أنّه دین عنف بل هو الدین الوحید الذي یقتل أهله بعضهم بعضاً کما هو الدین الوحید الذي یشجّع علی القتل، کل هذه الدعایات من أجل تمریر أجندتهم العدائیة، بناء علی هذا أعتقد أنّ أکبر تحدّ تواجهه الأمّة الإسلامیة في العصر الراهن والذي یمکن إعتباره من أکبر أهم القواسم المشترکة؛ یمکن تقسیمه إلی جزئین.

جزء من هذه التحدیات ناجمة عن المشاکل الداخلیة وعلی رأسها مشکلة التطرف والعنف والإبتعاد عن التحلّي بالعقل والمنطق وأخذ جانب الإعتدال والجزء الآخر منها له أسباب خارجیة وعلی رأسها مشکلة الإحتلال والعولمة التي خلقت بیئة خصبة للغزو الثقافي والسیاسي والإقتصادي وإجتاحت العالم الإسلامي بأسره؛ فإذا أردنا الیوم رصد جذور هذه التحدیات والتي یواجهها العالم الإسلامي سوف نری بوضوح مدی تبعیة الدول الإسلامیة إلی الإقتصاد الأمبریالي، ومعظم الدول الإسلامیة تحکمها أنظمة عاجزة وتابعة ولا تقدر علی شيء. أما من الناحیة الثقافیة فهي شدیدة التبعیة لجامعات غیر إسلامیة وخصوصاً الجامعات الغربیة وتعتمد علی تلک الجامعات في تربیة الطاقات والموارد البشریة، هذه التبعیة والإنحیاز الشدیدین في مجال السیاسة، والإقتصاد، والثقافة إلی جانب الضعف الداخلي، والخارجي الذي یتخده الأعداء مطعناً للنیل من الأمّة الإسلامیة ویخلقون تحدیات کبیرة للأمّة من خلال تضخیم هذه المشاکل والتحدیات. وما إن یرید المسلمون محاربة الإحتلال وإخراج المحتل من أراضیهم، یواجهون مشاکل وتحدیات أکبر، وما إن یعزمون علی تناول مشکلة التطرف یخلق الأعداء أمامهم تحدیات أخری ویتخذون من هذه التحدیات حجر عثرة أمام تقدم الأمّة الإسلامیة، وما إن یتجاوز المسلمون تحدیاً حتی یطفوا علی السطح تحد آخر. بناء علی ما قلنا لابد أن ینطلق الحوار الثقافي علی ید مفکرین کبار لدیهم إستراتيجیات ناجعة وتوجهات عقلیة وإعتدالیة وحضاریة ویتناولون القضایا والتحدیات بصدق وجدیّة وصرامة، فإنّ هذا من شأنه أن یخرج الأمّة من عنق الزجاجة وتجاوز کل العقبات الکأداء التي تحول بین الأمّة وبین مسایرتها رکب الحضارة المعاصرة. أنّ الشریحة المثقفة والملتزمة قادرة علی أن تقدم حلول ناجعة لهذه الأزمات وتسوق الأمّة تدریجیاً نحو المعرفة والعقلانیة، لأنّ توعیة شریحة من المجتمع وتحسین الأوضاع السیاسیة والإقتصادیة والثقافیة، یتسنّی لنا تجاوز هذه العقبات، وهذا ما نراه حدث في الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وبعض الدول الإسلامیة الأخری.

وفيما يتعلق بالتمهيدات اللازمة لإطلاق هذا الحوار يقول رئیس مرکز دراسات العلوم والثقافة الإسلامیة في قم:

لقد أشرنا إلی جزء من هذه التمهيدات والضروریات في ما سلف؛ لکن علینا أوّلاً وقبل کل شيء أن نقبل بأنّ إجتماع النخبة والحوار وتبادل الرأي سوف یضمن لنا فتح آفاق جدیدة. ولابد لنا من إصلاح بعض المواقف والأفکار. ولا یجوز لأحد أن یعتبر نفسه عالماً بکل شيء وبیده العصا السحریة التي تحلّ جمیع المشاکل بین لیلة وضحاها، والمقصود من هذا القول هو أنّ الحوار له شروطه وضروریاته ولابد من الإلتزام بالأخلاق التحاوریة وتبادل الرأي. ولا ننظر إلی الآخر بعین الآخر العدو وإنّما بعین الآخر الصدیق الذي تجمعنا معه قواسم مشترکة ویربطنا به مصیر مشترک. ویجب أن یُطبع حوارنا بطابع الإخاء والمحبة والصدقیة، وننطلق من منطلق المصیر المشترک؛ ولا یهدف الحوار إلا للخیر والصلاح؛ ونقف تجاه الجمیع علی مسافة واحدة ولا ننحاز لطرف دون آخر. ویجب أن تکون قاعدة الحوار وإنطلاقته قاعدة حضاریة وتقدمیة تتمیّز بإستراتيجیاتها الخاصّة. والقضیة الأخری هي قضیة الهواجس المشترکة، فلا ینبغي أبداً التطرق إلی القضایا الطائفیة التي تزرع روح الفتنة بین الفرق والطوائف الدینیة وتحاشي أيّ بحث من شأنه أن یزید الطین بلّة ویزید الأجواء ضبابیة وغموضاً.

وحول تأثیر التعاون العربي الإیراني في التعریف بالإسلام الأصیل ونبذ العنف والبراءة من التطرف والعودة إلی الطریق الصواب قال الدكتور نجف لك زايي: إنّ منظمة الفکر الإیراني لها قیمها الخاصة مثل العقل، والعدل، والروحانیات وکلها قوامها الغیب وأیضاً لها خلفیات کبیرة ومخزون تاریخي هائل، سواء في العصر الإسلامي وقبل ذلک، هذه العقلیة لها جذورها التاریخیة العمیقة. یجب أن یُعتبر هذا المخزون الثقافي إرثاً بشریاً من أهمّ الإنجازات البشریة لأنّ فیه منافع للناس بمختلف أطیافهم وأدیانهم، بمعنی أنّ إیران تستطیع تقدیم هذا الإرث الثقافي لأصدقائها ولکل من تهتم بمصیره ومستقبله، لأنّ توسیع نطاق العقلانیة والإعتدال بین شرائح المجتمع البشري تقضي علی التطرف والرادیکالیة. لأنّ جذور التطرف لا تنمو إلا في بیئة لا تعرف الحکمة والعقلانیة والإعتدال. وکلما تمکنت النخبة من الترویج للعقلانیة والمعرفة ونشرها في المجتمع، تُضیق المجال لظهور التطرف والإفراط والتخشب العقلي وإن ظهر فلا یجد أتباع یعتنقون آرائه وأفکاره.

لقد أثبتت الدراسات العلمیة أنّ شرّ التطرف یستفحل في البیئة المتزمّتة التي لا تعرف الفکر العقلاني والفلسفي والمعرفي أو یکون هذا الفکر سطحیاً وهزیلاً. إنّ المجموعات المتطرفة تحظر تعلیم الفلسفة والحکمة وجزء من تقدّم الفکر الفلسفي مدین إلی نفس هذا الحظر ومناصبة العداء للفلسفة والحکمة والعلوم العقلیة، لذلک یجب الإهتمام بهذه المجالات العلمیة والفلسفیة. بینما تحضی هذه العلوم في إیران بمکانة متمیّزة؛ کذلک الحال بالنسبة لبعض الدول العربیة. إنّ الفکر العقلي في إیران متطور جداً، لکنّه یتطلّب المزید من الإهتمام والعنایة.کما أنّ معرفة إیران بالعالم العربي ضحلة ویجب تعمیق هذه المعرفة لذلک أبرز مواطن الضعف الذي یعاني منها المجتمع الإیراني یتمثّل في عدم معرفة العالم العربي معرفة کافیة، لأنّ مراکز الدراسات في إیران لا تعرف الدول العربیة حق المعرفة. وإطلاق مثل هذه الندوات والمؤتمرات جدیرة بتعریف العالم العربي للشعب الإیراني، وإن تمّت هذه المعرفة عند ذلک نستطیع معرفة تبادل الرأي والتقارب الثقافي بشکل أبسط وأدق، فهناک الکثیر من المعارف، والتجارب في حوزتنا وإیران مستعدة لتقدیم هذه التجارب للشعوب العربیة وفي المقابل لدی العالم العربي الکثیر من التجارب والإنجازات التي تستطیع تقدیمها إلی إیران. فإن تمکنّا من إنجاز هذا الأمر ومددنا الجسور بین إیران والعرب عند ذلک نستطیع القول أنّ ینابیع التطرف سوف تنضب علی المدی البعید وهذا التضامن والإتحاد من شأنه أن یفضي إلی إزدهار الثقافة الإیرانیة العربیة.

إذا کان المسلمون یریدون إزدهار الحضارة الإسلامیة المعاصرة، لابد أن نعرف أنّ صناعة الحضارة والمدنیة تلزم علینا الإنتاج في ثلاثة مجالات وهي الإنتاج في المجال السیاسي، والإنتاج في المجال الثقافي، والثالث الإنتاج في المجال الإقتصادي. لأنّ الأول یعزّز القدرة السیاسیة. والثاني یؤدي إلی تراکم الثروة والغنى ، والثالث یؤدي إلی الإنتاج المعرفي لذلک نمو الإنتاج المعرفي والفکري والتربوي یندرج ضمن منظومة متماسکة. إزدهار العالم الإسلامي وحرکته نحو الحضارة والمدنیة والمعاصرة والإکتفاء الذاتي في مجال الإنتاج المعرفي والعلمي، لا یعني أنّ العالم الإسلامي یتخذ موقفاً عدائیاً تجاه الآخر و إنّما یعني أنّه یحق له العیش الکریم والتقدم والتطور إلی جانب المجتمعات الأخری، ولا یتحقق هذا من خلال تطویر المنظومة الثقافیة، وعلی الرغم من أنّنا نعتقد أنّ المجال الثقافي یُعتبر بنیة فوقیة، بمعنی أنّ مجال الفکر والدوافع الفکریة التي تحضی بإهتمام بالغ في ما یتعلّق بالإنسان وحیاته، یجب أن تتجلّی بشکل مؤسسات ونقابات إجتماعیة ولا یتسنّی ذلک إلا من خلال إتحاد جمیع شرائح المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات. فعندما یقول القرآن: «یا أیها الناس إعبدوا ربّکم الذي خلقکم»، ویخاطب البشریة بأسرها ویدعوا الناس إلی عبادة الله، أو یقول:«لیقوم الناس بالقسط» أو یقول: «تعاونوا علی البرّ التقوی» فإنّه یخاطب البشر بشکل عام وهذا إن دلّ علی شيء أنّما یدل علی الإتحاد والتضامن للوصول إلی غایة واحدة، وبلوغ هذه الغایة لن یمکن إلا من عبر توحید الکلمة والتضامن.

وأضاف الدكتور نجف لك زايي: إذن، جزء من المشروع هو الحوار الثقافي. یجب أن نتخذ الثقافة منطلقاً نحو مشاریع التنمیة البشریة وإنطلاقاً من هذا الأمر نقوم بتعزیز القطاعات الأخری، بمعنی إنّه یجب مثلاً تنمیة المجال الریاضي ونتّخذ إجراءات صارمة في مجال الریاضة، ولابد أن ینعکس الحوار الثقافي علی الأجواء السیاسیة ویخلق مناخ سیاسي منفتح ویزیل التوتّر بین الأطراف المتحاورة،فلم یعد المناخ السیاسي الإیراني العربي مناخاً مرضیاً ولابد من تحسین العلاقات الثنائیة بین إیران والعرب. وکل التحدیات التي نواجهها في علاقاتنا السیاسیة مع الدول العربیة هي في الحقیقة ناجمة إما عن التدخل الأجنبي وإما عن الحکومات العربیة المنصاعة للأجانب وإیران لا ترضی بهذا الخنوع للدول الأجنبیة.علی سبیل المثال، الأحداث التي شهدها العالم الإسلامي في موسم الحج وعدم کفاءة الحکومة السعودیة لإدارة الحج وبیت الله و منعهم للحجاج الإیرانیین والغزو السعودي للیمن وقصف المواطنین العزّل في الیمن وغیر الیمن، من أبرز العقبات التي تحول دون إقامة مؤتمرات وحوارات بناءة بین إیران وبعض الدول العربیة؛ وهذا یدل بصراحة علی إکفهرار الجو السیاسي والتوتّر الکبیر الذي یخیّم علی العلاقات بین إیران والعرب وهذه الأجواء المشحونة بالصراع والصدام مکّنت أعداء الإسلام من زرع الفتنة في صفوف المسلمین وتعمیق الهوّة الشاسعة التي یبدو أنّها تأبی علی الردم في ظل هذه الظروف، لذلک أسقط المسلمون القضیة الفلسطینیة من قائمة أولویاتهم ولم یعد أحد یولیها الإهتمام اللازم. فقد تمحورت محاولات العدو في سبیل إهمال القضیة الفلسطینیة من قبل المسلمین، وقد حقق نجاحاً کبیراً في هذا الشأن في بعض الدول الإسلامیة.بینما لو تواصل الحوار الثقافي بإمکانه إحداث إصلاحات جذریة في فضاء العلاقات الثنائیة بین إیران والعرب ویعالج الکثیر من القضایا العالقة. ونتمکّن من إعادة الأفکار إلی مسارها الصحیح ونحدث إصلاحات أساسیة علی مستوی صناع القرار وتعود القضیة الفلسطینیة علی رأس سلّم أولویات المسلمین في شتی أقطار العالم الإسلامي، لأنّ هذه القضیة من شأنها أن تکون عامل إتحاد، وتضامن، وتقارب بین الدول الإسلامیة والقضیة الفلسطینیة إذا بقیت علی هذه الحال یمکن أن تؤدي إلی نتائج معکوسة وتکون عامل صدام وصراع بین المسلمین بدل أن تکون عامل تضامن وإتحاد، لأنّ القضیة الفلسطینیة لا تندرج ضمن القضایا الطائفیة والقبلیة، وإنّما قضیة مشترکة لا تمسّ طائفة دون أخری بل هي تتجاوز القضایا الإسلامیة وتتحوّل إلی قضیة بشریة بکل أدیانها وأطیافها وتوجّهاتها. إذ یحق لکل فرد العیش في وطنه ویرسم مصیر حیاته بنفسه وهذه حقوق مضمونة لکل إنسان بغض النظر عن دینه، ولونه، وعرقه، ووطنه. هذا هو ما تؤکد علیه الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وبما أنّ الإعلام یلعب دوراً حاسماً في مجالات الحیاة خاصة العالم الإفتراضي الذي إجتاح حیاة الإنسان، يقول لنا الدكتور نجف لك زايي حول إستغلال هذه الفرصة وتوفیر أرضیة مناسبة للتبادل الثقافي بین الأمم وخاصة العلاقات الإیرانیة العربیة: لا شک أنّ هذه هي آلیات مناسبة یمکن أن تعمل علی تسهیل التعامل الثنائي وتدفع عجلة الحوار. لذلک یجب علینا أن نتجه نحو إستخدام هذه الآلیات ونقیم علاقات عبر التواصل الإلکتروني ولا نحتاج إلی تبادل الزیارات بشکل حضوري. وکل من تُتاح له فرصة التواصل عبر شبکات التواصل الإجتماعي، لا یتردد في إنشاء العلاقة وتبادل الرأي وإقامة حوارات عبر الشبکات الإجتماعیة، لأنّ هذه الطریقة لا تکلّف الطرفین نفقات باهظة ولا تأخد وقتاً طویلاً کما أنّها ناجعة جداً. لکن لابد من الإقرار بأنّنا لم نستطع حتی الآن إستخدام هذه الآلیات بصورة ناجعة کما یستخدمها الآخرین.کما أنّ هذه الآلیات التواصلیة لا تقتصر علی شریحة النخبة فسحب، وإنّما إجتاحت کافة شرائح المجتمع لأنّها متوفّرة للجمیع وبإمکان کل شخص التعبیر عن رأیه من خلال الشبکات الإجتماعیة، إذن ما من شک أن التعارف وتبادل المعرفة عبر هذا الطریق تصبح في أعلی مستویاتها، بمعنی أنّ بعض الجهات الحکومیة کانت تحول دون تبادل الرأي وإقامة الحوار بین الناس عبر هذه الشبکات وتفرض تعتیماً إعلامیاً هائلاً علی هذه الشبکات من خلال حجبها ومنع إیصال المعلومات وتبادلها، وإظهار الحقائق؛ لکن الیوم هذه الآلیات کسرت حاجز التعتیم والتمویه وتمکن من نقل المعلومات بسرعة هائلة لا تستطیع أيّ جهة التعتیم علیها.

بشکل عام وعلی الرغم من الأخطار المحدقة بنا في هذا المجال لا نزال غیر متفوقین في عالم الإلکترونیات وحتی الآن لا نزال منفعلین ولسنا فاعلین، لکن بما أنّنا نعتقد أنّ الحوار وتبادل الرأي یتیح الفرصة لإبراز الفطرة والغریزة البشریة والأفکار التي تؤکد علی الحقیقة وکنه الإنسان، لذلک نعتقد أنّ التفوق في هذا المجال للآراء النابعة من القلب. نحن نؤکد علی وجوب الإقبال علی هذه الأدوات وإستخدامها والتخطیط لها لذلک نفس طریقة إستخدام هذه الآلیات من شأنها أن تکون موضوعاً للنقاش والمؤتمرات القادمة، لأنّها من القضایا ذات الإهتمام المشترک بین إیران والعرب إذن یجب تبادل الرأي ونتناقش حول کیفیة إستخدام هذه الآلیات التي تتیح لنا فرص کبیرة. ولا أعتقد أنّ هناک ما یثیر القلق والمخاوف وإنّما یجب دراسة الأمکانیات التي تتیحها لنا شبکات التواصل الإجتماعي. وفي الحقیقة لم یعد التوجه نحو العالم الإفتراضي إختیاریاً وإن أصبح ضرورة ملحّة لسنا في غنی عنها.

وفيما يتعلق بأفق هذه المؤتمرات والمستقبل الذي ینتظرها قال رئیس مرکز دراسات العلوم والثقافة الإسلامیة في قم:

قال الله في کتابه الکریم:«قل إنّما أعظکم بواحدة أن تقوموا لله مثنی وفرادی» وقد إستند الإمام الخمیني بهذه الآیة في أعماله أکثر من سبعین مرّة. فقد یقول الله في کتابه الکریم إنّ الإنسان لا ینبغي أن یبحث عن الکثرة والقلّة. فإنّ کان للإنسان إنصار ومؤازرین وإن کان وحیداً فریداً في کلا الحالتین یجب أن تکون حرکاته وسکناته في سبیل الله ودائماً تکون حرکته بإتجاه خالقه سبحانه وتعالی. یجب أن ترتدي تفاصیل حیاة الإنسان بکاملها طابع الإلهي ودائماً یدأب إلی رضا الله ورحمته، یجب أن یضع الرضا الإلهي نصب عینیه في کل صغیرة وکبیرة. یجب أن تکون أفکاره سلیمة ونزیهة من کل شائبة. نحن نری مستقبل هذه الحرکة زاهراً وواعداً لأنّنا نقوم بواجبنا الإلهي وفریضتنا الدینیة. وکل من یعمل علی أساس الواجب الدیني سیکون دائماً ناجحاً ومفعماً بالأمل. وکما فجّر الإمام الخمیني الثورة الإسلامیة بالدوافع الدینیة ومن أجل إحیاء سنّة الله وکلّل هذه الثورة بالنجاح والإنتصار، لذلک بغض النظر عن القضایا النوعیة والکمیة، عقدنا آمال کبیرة لأنّنا نسیر علی طریق الحق ونأتمر بالأوامر الإلهیة ولذلک لا یخیب أملنا في سبیل تحقق الأهداف، وإنّما نزداد همّة وعزماً لأنّ الأمل برحمة الله ونصرته یشحذ الهمم. وما هو هامّ في هذا المضمار مدی إخلاص المشارکین في هذا الحوار والنقاش وصدقية عملهم ویسعون للمضي قدماً في سبیل تحقیق النجاح وبلوغ الأهداف الإلهیة السامیة لأنّ المستقبل للحق ولکل من ینصر الحق والحقیقة ولکل إنسان یرید إعلاء شأن أخیه الإنسان.