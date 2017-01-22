القضیة الأولی تتمحور حول ماهیة الحوار الثقافي. ففي مستهل الحدیث یجب أن نتسائل عن ماهیته فما هو الحوار الثقافي ولماذا یجب التطرق إلیه؟ ففي بعض المرات السؤال حول ماهیة البحث وما یتضمنه یحرفنا عن الماهیة الحقیقة للحوار ویبعدنا عنه. وکان الأفضل السؤال حول ما لا یتضمنه. بمعنی آخر أفضل طریقة لرسم حدود الحوار تتمثل في توضیح ما لا یتضمنه، لیس ما یتضمنه ویندرج في إطاره. وعندما نقوم بتمییز البحث من خلال العبارات القریبة منه والحدود المشترکة بینه وبین المفاهیم الأخری في حقول العلم، فإنّنا في الحقیقة نقوم بترسیم حدوده وبلورة ملامحه وهي من شأنها أن تقدم تعریفاً کافیاً وشافیاً للبحث. علی سبیل المثال عندما نتناول الحوار الثقافي سوف نجد حقول أخری قریبة منه مثل الحقل السیاسي، والعسکري، والإقتصادي وغیرها وهذا یعني أنّ الحوار الثقافي حقل، والحوار السیاسي حقل آخر مختلف تماما، والحوار الأمني غیر الحوار العسکري أو الإقتصادي.کل من هذه الحقول لها حدودها التي تفصلها عن غیرها وعندما لا یندرج ما ذکرناه من حقل أمني وسیاسي وعسکري ضمن الحقل الثقافي، سیبقی للمجال حدوده الواضحة وهو ما یسمی الثقافة بمعناها العام. ونحن نرید تبادل الرأي والحوار في هذا المجال بالتحدید.

من جانب آخر عندما نتحدث حول الحوار الثقافي فإنّ هذا یُقحمنا تلقائیاً في حدود أخری هي حدود الدبلوماسیة الثقافیة، وعندما نتحدّث عن الدبلوماسیة الثقافیة فإنّنا نتحدث عن الدبلوماسیة العامة، لذلک الحدیث حول الثقافة یتضمّن الحدیث حول مجال الثقافة الواسع الذي لا یتضمّن السیاسة. کما لا یتضمّن حقل الأمن والقضایا الأمنیة والإقتصادیة. ومن جانب آخر، الحدیث یدور حول الدبلوماسیة السیاسیة والدبلوماسیة العامّة وفي الخطوة الأولی تضع دبلوماسیتنا العامّة دبلوماسیة الثقافة علی رأس أولویاتها أما في الدبلوماسیة الثقافیة، فقد وضعنا الحوار الثقافي علی رأس سلّم الأولویات. وهذا یعني الحوار وتبادل الرأي حول مواضیع ثقافیة وآراء من یحسبون علی الثقافة ویُعتبرون من رجالها، في مثل هذه الحالة یمکن القول أنّ هذا الحوار بهذه الصفات هو حوار ثقافي.

وحسب هذا التعریف، نرید في هذا المضمار التطرق إلی الحوار الثقافي بین إیران والعرب. هنا سؤالان یطرحان نفسیهما بقوّة؛ أولاً: لماذا الحوار الثقافي بین إیران والعرب؟ ثانیاً: لماذا لا نطرح مثلاً الحوار السیاسي أو العسکري أو الأمني أو الإقتصادي؟ أو لماذا یتمّ طرح مشروع الحوار الثقافي في هذه الحقبة الزمنیة بالتحدید؟ یمکن تقدیم العدید من الردود علی هذا السؤال لکن لو أردنا الإیجاز فإنّنا نستطیع القول أنّ طرح الحوار الثقافي سببه العلاقات المتوتّرة بین إیران والعرب التي تمرّ بأسوأ أیامها في تاریخ الأمتین. بمعنی أنّ الجو السائد علی العلاقات الثنائیة بین إیران والعالم العربي متوترة لأعلی درجة. هذا إذا فرضنا جدلاً أنّنا نستطیع الحدیث عن ما یُسمی بالعالم العربي وإتفقنا علی هذه التسمیة، لأنّ ثمّة الکثیر من المراقبین یذهبون إلی أنّ ما یُسمی بالعالم العربي لیس موجوداً أصلاً وإنّما هناک دول عربیة ونحن نستطیع إنطلاقاً من مصالحنا وبناء علی إقتضاءات العصر ومتطلباته، إنشاء العلاقة بین کل بلد من بلدان العالم العربي علی حدة وننشئ علاقة مع کل منها کباقي بلدان العالم. علی الرغم من المحاولات الحثیثة التي یبذلها العرب في سبیل الإتحاد وتوحید الصفوف وتعریف هویّة مستقلة لما یُسمی بالعالم العربي. وفي هذا المضمار إفترضنا أنّ هناک عالم عربي موحّد وفي کتلة واحدة. وبناء علی هذه الفرضیة إنطلقنا في حوارنا، علی الرغم من إمکان التطرق إلی هذه القضیة بصورة عامّة وبصورة جزئیة. ویمکن الحدیث عن العالم العربي ککتلة واحدة أو کدول مستقلّة بمعنی أنّ المقصود بالعالم العربي هو الأجزاء التي تکوّن هذا العالم.

وفيما يتعلق بالعقبات التي تحول دون تحسین العلاقات وتوسیعها بین إیران والعالم العربي خاصة في مجال الثقافة قال خرمشاد:

هذه القضية تحظى بأهمیّة کبیرة وإن لم نتناولها لا نستطیع الحصول علی أسباب الحوار والحدیث حول الثقافة. یمکن النظر إلی هذا السؤال من زاویتین؛ ونستطیع ذکر الکثیر من الدلائل داخل العالم الإسلامي التي تتعلّق بهذا السؤال کما یمکن ذکر أسباب لا تتعلق بالإسلام بمعنی آخر یمکن ذکر دلائل وأسباب دینیة وأسباب غیر دینیة، ویمکن ذکر العدید من القضایا المتعلّقة بداخل العالم الإسلامي والإرث المشترک، وفي هذا المضمار أرید ذکرها من دون ترتیبها الزمني وبصورة عشوائیة حسب ما یخطر ببالي. أحد أهمّ الأسباب ربما یضرب بجذوره في ما یُسمی بالصراع العربي الإسرائیلي الذي طال أمده ومرّت علیه عقود من الزمن. فحالة الإحباط التي أصابت الأمّة العربیة في هذا الصراع علی الرغم من أنّها کتلة کبیرة جداً من الناحیة الجغرافیة والتعداد السکاني والتاریخ الطویل والمدید، إلا أنّها فشلت في التغلب علی کتلة صغیرة برزت أوّل ما برزت کمجموعة محتلة ومیلیشیا غازیة. هذا الإحباط أجبر بعض حکام العرب للجوء إلی الدهاء والإحتیال وتحویل الصراع من ثنائیة الصراع العربي الإسرائیلي إلی ثنائیة أخری غریبة. وقد توصّل هؤلاء إلی أنّهم لا یستطیعون إلحاق الهزیمة بإسرائیل. فالشخص الذي لا تستطیع لَيّ ذراعه لابد أن تُقبّل یده.

ومن أجل تضلیل الرأي العام العربي وحرف الإنظار عن إسرائیل حاول حکام العرب إستعداء إیران بدل إستعداء إسرائیل. في الحقیقة یریدون تحویل ثنائیة العرب وإسرائیل إلی ثنائیة العرب والعجم. وهذا أحد الأسباب الداخلیة التي أدّت إلی توتّر العلاقات بین إیران والعرب وتأجیج الصراع بین الطرفین، وما یدعم هذا القول هو الموقف الواضح التي إتخذته إیران بعد إنتصار الثورة الاسلامیة تجاه الصراع العربي الإسرائیلي. فقد وقفت إیران بعد الثورة إلی جانب الشعب الفلسطیني وقدمت لهم الکثیر من الدعم ولا ترید تطبیع العلاقات مع إسرائیل ولا تفکّر بهذا الأمر بالمرّة. لذلک الصراع مع إیران یملأ الفراغ الحاصل نتیجة تخلّي العرب عن الصراع مع إسرائیل. ویبررون هذا الموقف (المشین) بالقول أنّهم لو وقفوا إلی جانب إسرائیل التي تتمتع بعلاقات وطیدة مع المجموعة الدولیة التي تفرض هیمنتها علی العالم، فإنّهم یستطیعون تشکیل کتلة کبیرة وقوّة هائلة تستطیع التصدي لإیران حسب زعمهم وبهذا یجدون علاجاً لحالة الإحباط وخیبة الأمل التي تغض مضاجعهم.

مجموعة الدلائل الثانیة من الدلائل والأسباب المندرجة في دائرة العالم الإسلامي والتي تجدر الإشارة إلیها هي أنّها بناء علی التطورات والأحداث التي طرأت في العقود الأخیرة، ومساعي السعودیة في قیادة العالم العربي وأخذ قصبة السبق من القادة التقلیدیین في العالم العربي مثل قادة مصر والجزائر وغیرها. لأنّ السعودیة کانت ولا تزال تشعر بأنّها في سباق مستمر مع إیران سواء قبل الثورة أو بعدها لذلک العلاقات الثنائیة بین البلدین شهدت الکثیر من المنعرجات، فتارة تتوتّر وتتحسّن تارة أخری. ومساعي السعودیة في إستباق إیران في هذه القضیة عکّرت أجواء الحوار بین ایران والعرب ولا تزال السعودیة تصب الزیت علی النار.

المجموعة الثالثة من الدلائل تتمثل في أنّ السعودیة دولة أیدیولوجیة تقوم علی أساس الوهابیة. إنّ دخول الوهابیة في ساحة الصراع أو الخلاف بین إیران والعرب بقیادة السعودیة أدّی إلی تعمیق الفجوة التي کانت تنهک العالم الإسلامي منذ القدم وهي في الحقیقة کانت بین العالم العربي والعالم غیر العربي أو بالأحری کانت بین العالم العربي وإیران وهي الإختلافات الطائفیة المتمثّلة في الصراع السني الشیعي وتسعی السعودیة أن تعزف علی هذا الوتر وتعمّق الفجوة وتستغل الفجوتین من أجل نوایاها وأهدافها وهذا من شأنه أن یعزّز مکانتها من جانب ویهمّش إیران من جانب آخر. بمعنی أنّها تستغل الثغرة بین العرب والعجم والسنّة والشیعة من خلال تعمیق الخلاف. والخلافان لهما جذور تاریخیة قدیمة والعزف علی هذا الوتر یمکّن السعودیة من نیل أهدافها بسهولة ومن دون بذل جهود کبیرة.

أما المجموعة الرابعة التي تجدر الإشارة إلیها تتمثل في تلقي جزء من العالم العربي خاصة الدول التي تقف في معسکر السعودیة، من الثورة الإسلامیة الإیرانیة.لم یکن هذا التلقي یستغل الفرص المتاحة وإنّما کان تلقیاً ینم عن تهدید ووعید. وهذا ما أدّی إلی أنّ السعودیة ومن سار في رکابها من الدول العربیة في العقود الأربعة من عمر الثورة، تسعی إلی تعکیر الجو وإثارة الخلافات من خلال تفویت فرص تحسین العلاقات بین البلدین وتحویلها من فرصة للصداقة إلی فرص للتنافس والسباق ومن فرص للسباق إلی جو مشحون بالصراع والصدام. هذه هي السیاسة التي دأب علیها هذا المعسکر من إنطلاق الثورة الإسلامیة الإیرانیة حتی عصرنا هذا. في ظل مثل هذه الظروف، تظهر لنا النظرة الإستشرافیة تجاه العالم الإسلامي والأجواء السائدة علیه، إنّنا في حالة تکرّس جهودها لإثارة الفتن ودقّ الأسافین بین الشیعة والسنّة والعرب والعجم وتعمیق الفجوة بین أطراف الخلاف؛ فلینظر المرء إلی المکانة التي حظيت بها إسرائیل في العالم الإسلامي. فما وقع في مراسیم تأبین شمعون بیریز؟ هذا الأمر ینطوي علی الکثیر من القضایا. فبینما کان موقف إیران حاسماً تجاه هلاک هذا الرجل وأعلنت أنّها تعتبره سفاک دماء، نری بعض حکام العرب یشارکون في مراسم دفنه بینما کان الأحری بهم الحضور في جبهات القتال ضد العدو الصهیوني، لذلک مجموع هذه الأمور أوجدت ظروف غیر مواتیة في العالم العربي تجاه علاقاته مع إیران. زد علی ذلک الأموال الطائلة التي تتدفق من دول البترودولار وتؤجج الصراع من خلال التسویق لهذه الأجواء عبر الکتب والإعلام والعدة والعتاد الذي لا یألو جهدا في سبیل تأجیج الصراع داخل صفوف الأمّة.

ومن بین الأسباب التي لا تندرج في إطار العالم الإسلامي یمکن الإشارة إلی إسرائیل التي دأبت منذ إحتلالها للأراضي الفلسطینیة، لزرع الفتنة ودقّ الأسافین بین صفوف الأمّة الإسلامیة وإثارة النعرات الطائفیة أو یمکن الإشارة إلی الغرب الذي تبنّی منذ القدم سیاسة فرّق تسد،کما تجدر الإشارة إلی أسباب وعوامل أخری مثل الغرب وإستراتيجیة قمع الإسلام السیاسي في المنطقة، والغرب وإستراتيجیة تقسیم المقسم وتجزئة الدول الإسلامیة في المنطقة، والغرب ومواجهة الحضارة الإسلامیة في المنطقة، والغرب ومواجهة الصحوة الإسلامیة وقمعها في المنطقة، مجموع هذه الأسباب تندرج ضمن الأسباب غیر المتعلقة بالعالم الإسلامي. وعندما تجتمع کل هذه الأسباب تثبت أنّ إیران تشکّل عقبة کأداء أمام التمدد الإسرائیلي والغرب بشکل عام. لذلک یتخذ الغرب إستراتيجیات مختلفة ترمي إلی هدف واحد وهو مواجهة إیران والتصدي لسیاسة التوعیة الإسلامیة التي تتبناها هذه الدولة. إنّ کیان الإحتلال الإسرائیلي لا یألو جهداً في إثارة النعرات الطائفیة بین أبناء العالم الإسلامي وتهمیش إیران في هذا الصراع ووضعها أمام مجموعة تروّج لسیاسات التفرقة وتتبنّی شعارات مثل فرق تسُد وتأجیج الصراع الطائفي بین الشیعة والسنّة والشعارات العنصریة مثل صراع العرب والعجم و یتخذونها محملاً لنیل سیاساتهم التي لا تهدف لشيء سوی زرع الفتنة وقمع الإسلام السیاسي الأصیل، لأنّ إیران معقل الإسلام السیاسي الأصیل الذي یخلو من کل شائبة. وفي الإستراتيجیات الأخری مثل تقسیم دول المنطقة إلی دویلات یصنعون من إیران بعبعاً ویضخمون من الخطر الإیراني ویأججون الصراع بین هذه الدول ویحرضون بعضها علی البعض الآخر، لذلک عندما تجتمع الأسباب الداخلیة والخارجیة التي لا تهدف إلی شيء سوی زرع الفتنة، تکوّن أسوأ حقبة في تاریخ العلاقات بین العالم العربي وإیران لذلک لابد من إتخاذ إجراءات صارمة من أجل رأب الصدع.

وحول الإستراتيجیة المؤثرة في ردم الثغرة في العلاقات العربیة الإیرانیة قال الأمین العام للمجلس الإستراتیجي للعلاقات الدولیة: في الظروف المشابهة وعندما تتوتّر العلاقات السیاسیة والحوار السیاسي والعلاقات العسکریة والأمنیة وحتی الإقتصادیة، وتواجه تحدیات کبیرة، ینصح رجال السیاسة والمتخصصین في العلاقات الخارجیة باللجوء إلی الحوار الثقافي والتأکید علی القواسم المشترکة في الثقافة من أجل الحیلولة دون وصول العلاقات إلی الطریق المسدود في کافة المجالات. بمعنی أنّ العلاقات إذا واجهت الطریق المسدود، فإنّ المخرج الوحید من الأزمة سوف یتمثل في الحوار الثقافي. وهذا لا یتعلق بطرف واحد وإنّما أثبت نجاعته حیال الطرفین، وکلما توترت العلاقة بین إیران وبین العالم العربي اللذان ینضویان تحت لواء العالم الإسلامي، نری الحوار الثقافي یأتي بالنتائج المرجوّة في سد الفجوة بین الطرفین. والعلاقات الثقافیة کما قلنا سابقاً تنضوي تحت مجموعة أکبر هي مجموعة الدبلوماسیة الثقافیة والدبلوماسیة العامّة. بمعنی أنّ الحالات التي تستعصي علی تحطیم جدار إنعدام الثقة علی المستویات العلیا والرسمیة في العلاقات والتغلّب علی الجو التنافسي المشحون بالعداء، یجب الإعتماد علی إنشاء العلاقة بین الجماهیر والنخب ومؤسسات المجتمع المدني لکلا الشعبین. لهذا السبب یُتوقع من العلاقات الثقافیة غیر الرسمیة أن تؤثر في تحسین العلاقات الدبلوماسیة وخلق مناخ سیاسي منفتح في العلاقات بین الطرفین وأن تحول العلاقات الثقافیة دون وصول العلاقات السیاسیة إلی الطریق المسدود وتأزّم الوضع بل تکون المحرک الأساس في تطویر العلاقات وتحسینها في مجالات أخری مثل المجال الإقتصادي والسیاسي والأمني وغیره من المجالات. لذلک تؤدي العلاقات الثقافیة دوراً حاسماً في علاقات الطرفین. وبتعبیر آخر تحول دون تأزم الوضع وتأجیج الصراع من جانب، وتعمل علی تحسین العلاقات وتطویرها من جانب آخر.

لذلک یجب بذل المزید من الجهود في العلاقات الثقافیة لمدّ الجسور في المجالات الأخری. ویجب أن یکون الهدف وراء هذه العلاقات هي القضاء علی کل ما من شأنه أن یؤجج الصراع أو یفوّت فرص خلق مناخ سیاسي وثقافي منفتح. عندما نتحدث عن الدبلوماسیة العامّة، فإنّنا نقصد دبلوماسیة النخبة، الجامعیین، والمثقفین، والفنانین، والریاضیین، فإنّ کل هذه الأجزاء تکوّن کلیّة الدبلوماسیة العامّة. یجب أن تنطلق هذه الحرکة في كافة المجالات والأصعدة لکي یتحوّل المناخ المشحون بالعداء الناتج عن الجهل إلی مناخ یسوده الإخاء والمودّة من خلال تحوّل الجهل إلی عمل ومعرفة وهذا لا یتسنّی إلا من خلال إحلال الجهل محل المعرفة. وعندما تمّت مکافحة الجهل ینتهي العداء ولم یعد مجال لتسمیم الأفکار وتزول إساءة الفهم الناجمة عن الجهل. لکن یجب العلم أنّ الید الواحدة لا تصفق وأنّ هذه المحاولات لیست کافیة ویجب أن تشمل هذه العلاقات کافة الأصعدة ولابد من مد الجسور في کل المجالات. وإقامة المؤتمر في سبیل إعادة العلاقات جزء لا یُذکر، یعني یجب إنشاء العلاقة قبل إقامة المؤتمر وتقوم زیارات مکوکیة. فقد قال لي مسؤول عالي المستوی في إحدی الدول العربیة: لماذا لا تبادرون بتبادل الزیارات؟ یجب القیام بزیارات مکوکیة. حتی إن لم تکن ضرورة لذلک. تعالوا نتبادل الزیارات ونمدّ الجسور بیننا وبینکم وفي الفاصل الزمني الذي یفصل بین زیارة وأخرى، یقوم الأفراد بتشویه العلاقات وتسمیم الأفکار لذلک تبادل اللقاءات بین العرب والإیرانیین یحبط محاولات کل من یرید زرع الفتنة بین الطرفین.

وأضاف خرمشاد: من أهم نقاط الإنطلاق في أنشاء العلاقات هي ما تقومون به أنتم الآن، وأقصد العمل مع الجامعیین، فبینما تمرّ العلاقات بأزمة طاحنة وتشهد توتراً علی کل الأصعدة، أظهرتم شجاعتکم وقمتم بإنشاء العلاقة. فکما أنا بصفتي أستاذ جامعي أشکو من تأزّم العلاقات بین الطرفین، یعاني الجامعیین في الطرف الآخر من هذه الحالة المشحونة بالعداء التي تسعی لزرع الفتنة بیننا وبینکم والمثقفین في کلا الطرفین یبذل کل جهده في سبیل تحسین العلاقات الثنائیة. وعندما تبدأ الحدیث معهم سوف تشاهد أنّ أوّل ما یشیرون إلیه هو عدم الخوض في المجالات الثقافیة وإهمال القواسم المشترکة في مجال الثقافة. فقد زرت في الفترة الأخیرة ثلاث دول عربیة وکان السؤال في جمیع هذه الدول حول عدم غیاب الإیرانیین في هذا المجال. فکان یتسائل مثقفوا هذه البلاد عن إهمالنا للجانب الثقافي وعدم حضورنا وتأکیدنا علیه. وکان تساؤل کلهم لماذا إلتزمتم هذا الصمت المطبق، لماذا تتأثرون بالإعلام ولا تستطیعون مواجهة الحملات الإعلامیة وسمحتم للآخر أن یفعل کل ما یحلو له ویُروّج لکل ما من شأنه أن یوسّع الفجوة في العلاقات الثنائیة.

إذن هذا المجال بحاجة إلی تخطیط وقیادة رشیدة من المقرر أن تتکوّن من خلال هذه الحوارات وتبادل الآراء. مثلاً تأمر المسؤول الریاضي بإقامة خمس أو عشر مسابقات ودیّة بین إیران ودول العالم العربي. وتأمر الفنان إقامة أعمال ومهرجانات فنیة في مجال السینما والمسرح والکتاب والقصة وغیرها في عشر دول عربیة،کما تطلب من الجامعیین إنشاء العلاقة مع 12 جامعة أو أکثر في العالم العربي في عام 2017 للمیلاد. أما في مجال المرأة فقد یمکن أن تنشئ جامعة الزهراء علاقات مع مراکز أبحاث حول المرأة في العالم العربي، وتطلب هذه المعاهد البحثیة من البرلمان الإیراني إنشاء علاقات مع البرلمانات العربیة وکل قطاع من هذه القطاعات ینشئ علاقة في حوزة عمله.کما یمکننا تعزیز عمل الوکالات السیاسیة بین إیران والعالم العربي وتعزیز القطاع السیاحي بین البلدن فمثلاً لو کان یزور إیران 100 ألف سائح من العالم العربي نخطط لرفع هذا العدد إلی میلیون لعام2017 یجب خفض أسعار التذاکر وتسهیل الطیران بین البلدین وإلغاء جواز السفر بین إیران الدول العربیة من أجل تعزیز القطاع السیاحي. ومجموع هذه المبادرات بحاجة إلی تخطیط وبرامج دقیقة من أجل تحسین مستوی العلاقات ومکافحة الجهل وتسمیم الأفکار وإثارة التوتّر بین إیران والعرب. نحن نقیم بعض الندوات والمؤتمرات وهذه مبادرة لها تأثیرها الإیجابي لأنّه یستقدم العدید من الافراد من مختلف الدول العربیة وهذا من شأنه أن یترک أثراً کبیراً علی العلاقات الثنائیة. في الواقع یتجلّی المؤتمر لنا کما لو أنّه أمراً کبیراً جداً، بینما تنائجه متواضعة جداً. فلو کان من الضروري إقامة الحوار ومدّ الجسور بین الطرفین. وإذا أردنا إنشاء علاقات وطیدة یجب تأسیس مقرّ مرکزي یستطیع تنظیم جمیع القطاعات التي یمکن تخیّلها في هذا المجال مثل الدراسات النسویة والبرلمانات والفن والتجارة والریاضة والسیاحة والشخصیات والمثقفین والإعلام وغیرها. وإذا تمکنّا من تمهید الأرضیة لتبادل الزیارات بین العلماء والفنانین والإعلام والریاضیین وأن نستقدم مثلا 20 شخصاً من کل من هؤلاء، عند ذلک یمکن القول أنّنا نستطیع التغلّب علی هذه الأجواء العدائیة.

وفيما يتعلق ببعض المجتمعات العربیة التي تتهم الإیرانیین بالتبجح والنظرة المتعالیة تجاه العرب وکیفية إزالة هذا الفهم قال الأمین العام للمجلس الإستراتیجي للعلاقات الدولیة: لو إفترضنا أنّ هذه المزاعم صحیحة فإنّ طریق حلّها یکمن في الحوار بمعنی أنّ هذا الحوار وتبادل الرأي یزیح هذا التلقي الخاطئ من الإیرانیین بأنّهم یرون أنفسهم أعلی درجة من العرب وینظرون إلیهم نظرة متعالیة. وفي مثل هذه المؤتمرات والحوارات نطرح هذه القضیة ونثبت أنّ الإیرانیین لیس لدیم نظرة متعالیة تجاه العرب. نحن نقترح طرح عشرة مواضیع مثیرة للجدل بین العرب والإیرانیین لکي نناقشها في زیارات مکوکیة نقوم بها بهذا الصدد. ونطرح کل شهر أحد المواضیع في إحدی الدول العربیة ونناقش القضیة بحذافیرها وننشر مخرجات الحوار في مجلاتنا والمجلات العربیة. لذلک التغلب علی هذا المناخ القاسي في العلاقات هو الحوار. إذن الحل لا یمکن في وصفة دواء یتجرّعها کلٌ من الأطراف ویمثّل للشفاء فوراً. وضرورة هذا الحوار وجود إرادة سیاسیة حازمة وربما العقبة التي تحول دون إقامة هذا الحوار هو إنعدام الإدارة السیاسیة.

علی الأقل هذا ما نراه في الطرف الآخر الذي یبدو إنّه یرحّب بهذا الجو المتأزّم لذلک تبنّی سیاسة تساعد علی إبقاء الوضع علی ما هو علیه وبعض صناع القرار في العالم العربي یفضّلون إبقاء هذا الوضع ویعززون الخلاف القائم بین الطرفین من خلال التأکید علیه. لکن نحن لا نحبّذ هذه الحالة إذن علینا معالجة الوضع وتصفیة الخلافات بطرق مختلفة. وهناک الکثیر من صناع القرار والنخبة والمفکرین في العالم العربي الذین یريدون حلحلة الخلافات بین إیران والعالم العربي. فلیس من الصعب فهم الخلاف الکبیر بین إیران والعالم العربي. أنّ هذا الخلاف والصراع القائم لم یکن لصالح الطرفین لأنّ إیران والعالم العربي ينتمیان إلی مجموعة أکبر هي العالم الإسلامي، لذلک نری إیران تتبنّی إستراتيجیة لمّ الشمل وتحاول نزع فتیل الأزمة بطرق مختلفة وقد حققت نجاحاً کبیراً في التصدي للصراع الطائفي بین السنّة والشیعة في حال یتبنّی الآخر زرع بذور الفتنة والنزاع بین المسلمین من خلال إراقة الدماء ولا تتورّع عن زهق أرواح الأبریاء من أجل تعمیق الفجوة بین صفوف المسلمین وتجعل التقریب بین المذاهب ولمّ الشمل ضرب من المستحیل. والمثیر للإستغراب هو أنّ هذا الصراع دخل حتی في الأسر إذ نراه یحدث الخلاف بین أفراد الأسرة وهناک الکثیر من الأفراد الذین یؤسسون له داخل أسرهم، علی سبیل المثال یسمون أسبوع الوحدة بأسبوع البرائة وینطلقون من مبدأ التفرقة في تفکیرهم. عندما یبدأ الحوار یدرک الفرد بعد جلسة أو جلستین أنّ الخلاف القائم بینهم لم یکن خلافاً جذریاً وإنّما کرسته الآلة الإعلامیة التي لا تألو جهداً في إثارة الفتنة بین الأفراد ویدرک کل من طرفي النزاع أنّهم أفراد أسرة واحدة. لکن هذا لا یصدق علی جمیع الأفراد وإنّما یخاطب العقلاء وأهل المنطق الذین لا یعاندون ویصرون علی کلامهم بعد أن أدرکوا أنّهم علی ضلال ویجب التخلّي عن أفکارهم. لأنّ ذوي العقل والمنطق یدرکون من خلال لقاء أو لقائین أنّ رأب الصدع بین أفراد الأمّة لیس بالأمر المستحیل.

وحول مدی تأثیر مؤسسات مثل مجلس العلاقات الخارجیة علی مثل هذه الحوارات قال خرمشاد: بناء علی تلقیاتي الشخصیة من هذه المؤسسة وبناء علی المسؤولیات التي تولیتها في هذا المجال، أستطیع القول أنّ إیران ترحب بجدیّة بکل إقتراح يتعلق بالحوار وتبادل الآراء في مجال الثقافة مع العالم العربي ودول العالم الأخری. لأنّ السمة البارزة التي تمیّز الثورة الإسلامیة هي الثقافة. بمعنی أنّ إیران لها الإرادة السیاسیة لکن بسبب ضعف الأداء وهشاشة الأوضاع لا یتسنّی لنا إطلاق هذه الحوارات. وأقصد عجز الجهات المعنیة في ترجمة الأرادة إلی العمل. وکما سبق أن قلنا ترجمة الأفعال إلی أقوال تتطلّب وجود لجنة أو مؤسسة معنیة بهذا الأمر. ویجب أن تکون هذه اللجنة فوق جمیع اللجان والمؤسسات وتتمثّل لکل مشروع تطرحه هذه اللجنة التقریبیة وتلزم أفرادها علی الإمتثال للمشاریع التي تطرحها اللجنة. کما تُمنح حق الإشراف علی المجالات الأخری، فمثلاً یکون لها حق مساءلة اللجان الریاضیة عن مدی تنفیذ مشاریعها. کذلک الحال بالنسبة للمجالات الأخری والأفراد الآخرین مثل النخبة والمفکرین والقطاع السیاحي وغیرها. وأینما رصدت اللجنة أداءً متواضعاً لم یبلغ المستوی المأمول، تقدم لها مساعدات وإرشادات لکي تتوازی جمیع المجالات والأصعدة مع بعضها وتکون علی مستوى واحد لکي یتسنّی لنا فتح آفاق جدیدة للحوار وتبادل الآراء.

وأضاف خرمشاد: بما أنّ الخصوصیة التي تمیّز إیران هي الثقافة وأنّ إیران تمتلک مخزوناً ثقافیاً هائلاً، فإنّ هذا قد یخلق فیها نوعاً من التعالي والنظرة الإستعلائیة ویخلق فیها إنطباع بأنّها فوق الآخر ثقافیاً وتاریخیاً، لذلک لابد أن تتحلّی بالخضوع والتواضع والصبر والتأني في الحوار الثقافي وتعمل علی ذوبان الثلج في العلاقات بینها وبین العرب وتمهّد الأرضیة لفتح آفاق رحبة وبعیدة عن التأزّم والصراع وتتحاشی هذه النظرة المتعالیة، لذلک یُتوقّع من الثورة الإسلامیة الإیرانیة أن تکون سبّاقة في هذا المجال لأنّها ثورة ثقافیة تؤکد علی المکوّن الثقافي أکثر من تأکیدها علی المکوّنات الأخری ولها مکوّنات ثقافیة قویّة لذلک یجب أن یکون أدائها بقدر ما هو متوقع منها في هذا المجال. لکن ما إذا کانت إیران تمتلک هذه القدرة أم لا فإنّ مجموع دراساتنا وحواراتنا في هذا المجال تثبت أنّ هناک الکثیر من مواطن الضعف التي یجب معالجتها. ویجب علینا بذل المزید من الجهود في هذا المجال لأنّ العالم یعرف الثورة الإسلامیة بمیزتها الثقافیة.فضلاً عن أنّ المجال الثقافي یعتبر من مواطن القوّة للثورة الإسلامیة،و أخطر تهدیدات تحدق بهذه الثورة مصدرها الثقافة، لذلک تزداد أهمیة المجال الثقافي ویتطلّب المزید من الإهتمام إذا علمنا أن موطن الضعف والقوّة کلاهما یکمنان في الثقافة.