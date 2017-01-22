حصلت بطة على لقب (أشجع بطة في العالم) بعد أن سبحت مع نمر في نفس البركة.

وفي مقطع الفيديو الصادم الذي نشره موقع (ميرور)، ظهرت البطة وهي تسبح دون خوف مع نمر على بعد سنتيمترات قليلة منها، وبالرغم من محاولاته المتكررة للانقضاض عليها إلا أن البطة كانت تهرب بالغطس تحت الماء وتختفي.

واستمرت البطة في إثارة غضب النمر حتى نفذ صبره وقرر ترك البركة لها في النهاية.

يذكر أن الفيديو تم تحميله عبر موقع (فيسبوك) من قبل محمية سيمبيو للحيوانات البرية، وشاهده أكثر من 90 ألف مستخدم خلال ساعات فقط.