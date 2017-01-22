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رقم الخبر: 185459 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 15:23 الاقسام: منوعات  
احذروا رفع إشارة النصر في الصور

احذروا رفع إشارة النصر في الصور

في خبر غريب، أعلن المعهد الوطني للمعلومات في اليابان أن رفع إشارة النصر خلال التقاط الصور غير مستحب، بل غير آمن على الإطلاق لأنه قد يؤدي إلى (سرقة الهوية).

واعتبر تقرير صادر عن المعهد، بحسب ما أورد موقع DP review، الذي يُعنى بآخر التقنيات في عالم التصوير، أن تقنية تحديد بصمة اليد باتت متطورة بشكل لا يصدق، حتى إنها أضحت قادرة على تحديد بصمة اليد أو الأصابع لأي شخص من خلال صورة بسيطة نشرها على سناب شات أو أي من مواقع التواصل الأخرى، محذراً من أن تلك التقنية متوفرة بشكل واسع وسهلة الاستعمال أيضاً.

وبحسب المعهد يعود الفضل في ذلك إلى الهواتف الذكية التي باتت مجهزة بكاميرات عالية الدقة، قادرة على التقاط العديد من التفاصيل. وقد تمكن بعض الباحثين من نسخ بصمات الأصابع من صورة التقطت عبر الموبايل من على بعد 3 أمتار من الشخص صاحب البصمة، إلا أن هذا النسخ يستوجب بطبيعة الحال أن تكون البصمة واضحة في الصورة وملتقطة في مكان مضيء، ومنشورة وفق حجم وجودة معينة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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