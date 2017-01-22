توجّه الرئيس السابق باراك اوباما، يوم السبت مباشرة بعد خروجه من البيت الأبيض الى ملعب للغولف للاحتفال بأول يوم عمل له كمدني.

وكان قد رافق أوباما عددا من عناصر الحراسة ليمارس رياضته المفضلة في نادي للغولف بـ "رانشو ميراج" بولاية كاليفورنيا.

وبدا على اوباما الإرتياح خلال ممارسة هذه الرياضة، حيث بدأ يشق طريقه في جميع أنحاء نادي الغولف مرتديا اللون الأزرق الفاتح وتحته قميص درع الغولف. وكان برفقة أوباما عدد من ضباط المخابرات الذين شاركوه في هذه اللعبة.

وبينما كان أوباما يضحك مع أصحابه خلال اللعبة ويتناول شطيرته المفضلة، قال أنه وعقيلته يقضيان عطلتهما الأولى كمواطنين عاديّين في قصر السفير الاسباني "جميس كاستوس".

ومساء يوم الجمعة تم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، لتنتهي بذلك فترة الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة "باراك أوباما" والتي استمرت لـ 8 أعوام من "20 يناير/كانون الثاني 2009 وحتى 20 يناير/كانون الثاني 2017"، والذي كان أول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض.