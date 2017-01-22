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رقم الخبر: 185457 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 15:27 الاقسام: عربيات  
شيخ عشيرة "العقيدات" بدير الزور يفضح دعم أمريكا لداعش

شيخ عشيرة "العقيدات" بدير الزور يفضح دعم أمريكا لداعش

فضح شيخ عشيرة "العقيدات" والنائب في البرلمان السوري " سطام الدندل"، الدور الأمريكي الكبير في دعم داعش خلال الهجمات الأخيرة التي شنّها التنظيم الارهابي في دير الزور.

وأكد الدندل قيام واشنطن بتقديم دعم كبير لمساعدة تنظيم داعش في هجماته على الجيش السوري في دير الزور عن طريق منح عناصر التنظيم غطاء من الأقمار الصناعية ومن خلال الدعم اللوجستي.
وقال النائب السوري لتسنيم: لقد كان لأمريكا دور مؤثر جدا في أي تقدم أحرزه عناصر تنظيم داعش الارهابي بدير الزور، لاسيما بعد الحملة الاعلامية الملفقة من قبل دول عديدة لتغطية انجازات التنظيم الارهابي، ولكن ماتداولته وسائل الاعلام لايمت للحقيقة بصلة، إذ لم يسيطر داعش على منطقة المقابر في دير الزور أكثر من ساعتين من الساعة 4 وحتى الـ 6، حيث تمكنت القوات السورية وحلفاؤها ومقاتلي العشائر من استعادة المنطقة بشكل كامل فيما بعد.
وأضاف الدندل: إن أمريكا طامعة بالسيطرة على دير الزور لموقعها الاستراتيجي المميز في شرق سوريا، لاسيما بعد تحرير حلب من الارهاب وتقدم الجيش السوري في عدّة مناطق على طول البلاد.
يذكر أن عشيرة العقيدات من أكبر العشائر في سوريا و لها امتداد في العراق و عدد من دول المشرق العربي، و هم من العرب العاربة (القحطانية)، و تعود تسمية " العقيدات" إلى نجد و تحديدا إلى منطقة  الحائل في السعودية، حيث كان هناك أرض يسكنها العقيدات اسمها "العقدة" قبل قدومهم إلى الفرات.

 

 
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مصدر الخبر: الوقت
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