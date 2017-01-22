الجميع يحب الحيوانات، فهي جميلة وأشكالها غريبة وجذّابة ألوانها، ولكنها خطيرة في بعض الاحيان حيث أنها تدرك إذا كنت تنوي إزعاجها أو أذيتها، وذلك لأن الحواس لديها أقوى بعشرات المرّات من التي لدى الانسان.

وفي هذا التقرير سنقدّم لكم عدّة صور تم إلتقاطها من قبل مصورين وإعلاميين قبل وقوع الكارثة بلحظات، لنوضّح مدى الحذر الذي يجب عليكم اتخاذه وعدم التغافل عندما تكون في غابة ما أو ربما داخل حديقة الحيوان حتّى:



هفوة قاتلة





في هذه الصورة وأثناء زيارته لحديقة الحيوان في نيو دلهي بالهند، أراد هذا رجل رؤية النمر الأبيض النادر عن قرب، فما كان منه إلا أن تسلق بكل جرأة على القفص المتواجد فيه هذا النمر للحصول على عرض أفضل. وعلى الرغم من عشرات التحذيرات أصرّ الرجل على المضي بفكرته الى أن فقد توازنه وسقط في أحضان النمر ليهلك بين مخالبه وأنيابه الفتاكة، لهذا عندما تقوم بزيارة حديقة حيوانات إياك أن تقوم بهذه الفعلة لأنك ستدفع الثمن حياتك لامحالة.

إجازة مرعبة



في خليج جميل بجنوب أفريقيا كان يمارس هذا الرجل رياضة ركوب الأمواج، إلا أنه شعر بشيء ضخم يلاحقه من خلفه "هاجت المياه جرّاء ضربات ذيله"، وما إن تمعّن بالنظر حتى ظهرت له سمكة قرش هائلة عازمة على ابتلاعه، استطاع هذا الرجل الفرار عدّة مرات من أسنان القرش الحادة، إلا أنه تعرض لضربات موجعة من ذيلها القويّ، الى أن جاءت فرق الإنقاذ وانتشلته من المياه لينجو بأعجوبة من هذه السمكة القاتلة.

صورة الوداع





عادة ما تتحول الدببة الى حيوانات عدوانية لدرجة كبيرة عندما تشعر بأنها معرّضة هي أو أحد أفراد عائلتها للخطر، وفي هذه الصورة المأساوية ارتكب هذين الصيادين "غلطة العمر" عندما قرّرا إلتقاط صورة تذكارية مع دب أسود قاما بتخديره. وفي حال دقّقت النظر على مايوجد خلف كتف الرجل العجوز من جهة اليسار، لتمكّنت من ملاحظة دبّ آخر من أفراد العائلة يتربص في الظلام لينتقم من الصيادين، الذين وقعا ضحيّة هذه الغلطة بعد زمن هذه الصورة بشكل مباشر.

صيّاد الصيّاد