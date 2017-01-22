في واقعة فريدة من نوعها، نجت طفلة من موت محقق عندما أنقذها (حبل غسيل) بعد أن سقطت من الطابق الرابع لعمارة سكنية في مدينة (كينجداو) الصينية.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة سقوط الطفلة التي تبلغ من العمر 5 أعوام، من الطابق الرابع، قبل أن يلتقطها حبل الغسيل في الطابق الأسفل.

وبقيت الطفلة متشبثة بالحبل لدقائق معدودة، حتى تدخلت فرقة إنقاذ، وتمكن أفرادها من إعادة الطفلة سليمة إلى والديها.