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رقم الخبر: 185451 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 15:11 الاقسام: منوعات  
(حبل غسيل) ينقذ طفلة من موت محقق!

(حبل غسيل) ينقذ طفلة من موت محقق!

في واقعة فريدة من نوعها، نجت طفلة من موت محقق عندما أنقذها (حبل غسيل) بعد أن سقطت من الطابق الرابع لعمارة سكنية في مدينة (كينجداو) الصينية.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة سقوط الطفلة التي تبلغ من العمر 5 أعوام، من الطابق الرابع، قبل أن يلتقطها حبل الغسيل في الطابق الأسفل.

وبقيت الطفلة متشبثة بالحبل لدقائق معدودة، حتى تدخلت فرقة إنقاذ، وتمكن أفرادها من إعادة الطفلة سليمة إلى والديها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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