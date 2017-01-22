نشر موقع ديلي ميل البريطاني مقطع فيديو لرجل كوري لديه قدرة خارقة على تثبيت الاشياء الكبيرة دون أن تسقط.

وفي الفيديو الذي نشرته الصحيفة تمكن الشاب نام سيوك بتثبيت كرسي خشبي على حجر صغير ولم يتوقف الأمر على ذلك بل قام بتثبيت دراجة نارية على حجر.

قالت الصحيفة أن هذا الرجل لديه ما يقرب من 7 آلاف شخص على إنستيغرام.

حقق الفيديو ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بعد نشره مباشرة على مواقع التواصل.