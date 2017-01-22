ويشارك في اللقاء الثنائي عن الجانب الروسي، رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، ونائب وزير الخارجية الإيراني، حسين جابر الأنصاري. في وقت لاحق، إلى انضمام الجانب التركي إلى اللقاء، بعد حوالي 15 دقيقة من المحادثات الثنائية.

ومن المرتقب انطلاق محادثات دولية، يوم غد 23 كانون الثاني/يناير، يشارك فيها وفد موحد عن المعارضة السورية، ووفد عن الحكومة، لبحث سبل تعزيز وقف إطلاق النار وبدء محادثات لحل الأزمة السورية سياسيا.