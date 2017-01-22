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رقم الخبر: 185449 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 15:09 الاقسام: محليات  
قمة روسية إيرانية في آستانة تحضيرا ليوم غد

قمة روسية إيرانية في آستانة تحضيرا ليوم غد

يعقد الجانبين الروسي والإيراني، محادثات ثنائية في العاصمة الكازاخية، قبيل انطلاق المحادثات السوري – السورية المرتقبة يوم غد، وذلك على مستوى ممثلي وزارتي خارجية البلدين.

ويشارك في اللقاء الثنائي عن الجانب الروسي، رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، ونائب وزير الخارجية الإيراني، حسين جابر الأنصاري. في وقت لاحق، إلى انضمام الجانب التركي إلى اللقاء، بعد حوالي 15 دقيقة من المحادثات الثنائية.
ومن المرتقب انطلاق محادثات دولية، يوم غد 23 كانون الثاني/يناير، يشارك فيها وفد موحد عن المعارضة السورية، ووفد عن الحكومة، لبحث سبل تعزيز وقف إطلاق النار وبدء محادثات لحل الأزمة السورية سياسيا.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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