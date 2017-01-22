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رقم الخبر: 185448 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 15:05 الاقسام: منوعات  
مصادرة قطع وتحف ونقود أثرية

مصادرة قطع وتحف ونقود أثرية

عثرت الشرطة التونسية، على المئات من القطع الحجرية والطينية والتحف المعدنية والقطع النقدية الأثرية، أثناء مداهمة منزل شمال غربي البلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية نشرته وكالة أنباء (تونس إفريقيا) الرسمية، إنه بعد مداهمة المنزل بمدينة سبيطلة بولاية القصرين وتفتيشه، عثر بداخله على (20 قطعة أثرية حجرية وطينية، و15 تحفة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام، وحوالي ألف قطعة نقدية).

وأوضحت الوزارة أنه تقرر القيام بعملية المداهمة بعد توفر معلومات لدى سلطات الأمن في القصرين، تفيد بقيام أحد السكان بالإتجار في الآثار، مشيرة إلى أن النيابة العامة قررت حجز كافة القطع الأثرية واحتجاز المتهم.

وتولى المعهد الوطني للآثار بالقصرين معاينة القطع المعثور عليها، مؤكدا على قيمتها التاريخية، إذ قال إنها تعود إلى الحقبتين الرومانية والعثمانية.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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