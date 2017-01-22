اعترف "جاك دورسي" الرئيس التنفيذي لشبكة التدوين المصغر "تويتر" بأن أكثر من 560 ألف شخص، أجبروا على متابعة حساب الرئيس الأمريكي الرسمي الجديد "دونالد ترامب".

وتقدم دورسي باعتذاره للمستخدمين الذين اضطروا لمتابعة ترامب، وأرجع ذلك إلى ما وصفه بـ"الخلل الفني" غير المقصود. وأوضح قائلا إنه تم تسليم حساب "POTUS" الرسمي الخاص بالرئيس الأمريكي إلى ترامب، بعد حلفة اليمين الدستورية يوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني، فيما تم نقل جميع التغريدات والمتابعين الخاصين بالرئيس السابق "باراك أوباما" إلى حساب جديد تحت اسم "POTUS44".

ولكن بسبب وجود خطأ فني، أصبح من كانوا يتابعون حساب أوباما متابعين لحساب ترامب الجديد، بحسب تصريحات دورسي، التي وعد فيها إطلاق تحقيق في هذا الأمر.