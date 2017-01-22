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رقم الخبر: 185446 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 15:03 الاقسام: منوعات  
لبس السواد.. وسبى العباد
أسعدتم صباحاً

لبس السواد.. وسبى العباد

تتذكرون أحبتي أننا حين علّقنا على المرشح للرئاسة الأمريكية في ذلك الوقت السيد ترامب.. وكيف أنه يتمتع بروح رياضية ويحب «الغولف» وعنده صور كثيرة مشهورة بالملابس الرياضية وهو يلعب الغولف.. سميناه في ذلك الوقت ترامسود.. لأنه يحب لبس التراك سود!!.

أغلب شعوبنا العربية يستعملون كلمات أجنبية في لهجاتهم المحلية ومنها البدلة الرياضية بعضهم يقول تراك سوت والبعض الآخر يقول تراك سود.. ونحن فضّلنا استعمال اللهجة الثانية أي بالدال وليس بالتاء.. ويبدو أنه كان عندنا «نبوئة» ايوه صرنا زي ليلى عبداللطيف وحايك ومايك وغيرهم..

تحقق ذلك في يوم تنصيب ترامسود!! حيث نزل الى شوارع واشنطن وبعض المدن الأمريكية الأخرى شباب المعارضة الأمريكية!! يا سلام شو حلو هذا المصطلح.. المهم نزلوا الى الشوارع وقدّرت بعض وسائل الإعلام أعدادهم بــ«270» ألف متظاهر.. و«عينك ما شافت إلا النور» كسّروا زجاجات السيارات المارة.. وشبابيك البنوك والمحال التجارية مثل «دونالدز» وغيرها.. وتصدّت لهم الشرطة أو بالأحرى «الشبيحة».. جلاوزة النظام الأمريكي!!.. تصدت ولكن لحد الآن ماء وقنابل مسيّلة للدموع فقط.. واعتقلت أكثر من مئة متظاهر..

أحبتي لا أريد أن أطيل على حضراتكم وأنا أعلم أنكم تابعتم وتتابعون هذه التفاصيل أكثر منّي.. وهي فيها «تطورات» و«عاجلات».. وأنتم بالجريان أولاً بأول.. ولكني أردت التوقف على الإسم الذي راحت وسائل الإعلام اطلاقه على المحتجين.. المتظاهرين.. أو الثوار كما أحب أن أسميهم أنا.

يقولون أنهم «سود» أو أهل الملابس السود.. وشيء من هذا القبيل.. اذن أحبتي اقترن تنصيب ترامب بإسم سود.. يعني كنّا على حق عندما قلنا قبل أشهر أنه «ترامسود»..

هيك فعل الأمريكان ضمن حركة «القلاقل» التي افتعلوها في عدّة بلدان «معادية» يعني معادية لأمريكا وسياستها في الهيمنة على العالم.. وطبعاً حضراتكم تتذكرون «الثورات».. واحدة سموها برتقالية.. وقرنفلية.. وخضراء.. وثورة الأرز.. وانتفاضة الوز.. وكما يقول أهلنا في مصر «الوز شاطر بالهز».. خرّبوا وكسروا وهدموا وقلبوا أحوال ودمّروا بلدان بحالها بهؤلاء «الوز» اللي حركوهم حسب الألوان.

طيّب لماذا لا نقول نحن أيضاً أن هذه الثورة السوداء في أمريكا.. مش كلهم لبسوا أسود.. ملابسهم سود ورايتهم سوداء ولافتاتهم سوداء.. اذن هي ثورة سوداء للإطاحة بالنظام.. هيك هي ثورة العشائر من آل جيمس وكابوني.. يا ويلي راحوا وخلوني.. اسأل عن تيسير علوني!! سيبك منو هذا «ارهابي» خلونا مع سوسن علوني وهناء علوني.. يا عيوني!!.  

 

 

بقلم: محمد بهمن  
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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