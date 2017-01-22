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للمزید
رقم الخبر: 185445
تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017
الوقت: 15:00
الاقسام: منوعات
مظاهرات مناهضة لـ"ترامب"!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
مظاهرات
ترامب
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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