وتفقد مجيدي خلال سفره مواقع في مومباي ودلهي وكشمير وولايتي واتر برديش وراجستان لتعيين لوكيشنات التصوير.

وسينطلق تصوير الفيلم في العام الميلادي الجاري وسيكون باللغة الانجليزية ويتناول قصة هندية تتمحور حول العلاقات والمشاعر.

هذا ومن المقرر أن تشارك النجمة الهندية ديبيكا بادوكون في بطولة الفيلم حيث خضعت لاختبار المكياج قبل فترة.

يذكر أن مجيد مجيدي من اشهر مخرجي السينما الايرانية وكان اول فيلم سينمائي طويل اخرجه سنة ۱۹۹۱ هو «بدوك» الذي رُشح لست جوائز في مهرجان فجر السينمائي بدورته العاشرة وحصل على جائزة افضل فيلم منه ودبلوم فخرية على سيناريو الفيلم. كتب مجيدي واخرج افلاماً كثيرة ناجحة منها «الاب» «ابناء السماء»، «لون الله»، «المطر» وآخر افلامه رائعته الفنية التاريخية الدينية فيلم «محمد رسول الله» الذي كان محط اهتمام وسائل الاعلام في مختلف البلدان الاسلامية وحظي باستحسان مشاهديه اينما عرض في البلدن الاسلامية وفي ايران.