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رقم الخبر: 185439 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 14:39 الاقسام: ثقافة وفن  
الإعلان عن أسماء لجنة تحكيم جائزة العنقاء لفجر الـ35

الإعلان عن أسماء لجنة تحكيم جائزة العنقاء لفجر الـ35

تم الإعلان عن أسماء لجنة التحكيم للدورة الخامسة والثلاثين من مهرجان فجر السينمائي في القسم جائزة العنقاء حيث يتنافس ثلاثة وثلاثين فيلماً على الجائزة

وأصدر أمين المهرجان محمد حيدري مرسوماً بتعيين كل من المخرج وكاتب السيناريو «محمدرضا هنرمند»، المخرج «شهرام اسدي»، المنتج ومدير الإنتاج «محمدمهدي دادكو»، المنتج السينمائي والتلفزيوني «محمدرضا تخت‌كشيان»، الممثلة «رويا نونهالي»، الممثل «ايرج رامين‌فر» والمنتج والناقد السينمائي «اكبر نبوي» كأعضاء لجنة تحكيم المهرجان .

يذكر أن مهرجان فجر السينمائي يعتبر أكبر حدث سينمائي في البلاد ويقام سنوياً بالتزامن مع انطلاق أعياد واحتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 وذكرى عودة الامام الخميني (ره) الى ايران في البلاد في شهر شباط/فبراير من كل عام بحضور العديد من المعنيين وابرز الوجوه السينمائية وحشد غفير من الجمهور.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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