فيلم «الطبل» السينمائي للمخرج الإيراني كيوان كريمي الذي مثل السينما الإيرانية تم اختياره ضمن أفضل 10 أفلام في السينما العالمية لعام 2016

«الطبل»(Drum) الذي يعتبر أول فيلم روائي طويل للمخرج تم اختياره من وجهة نظر السينمائيين والكتاب والنقاد والصحفيين البارزين في السينما العالمية، بما فيهم جان-ميشال فرودون، جوليانو وجیليني، جونا نازارو، رافائيل ميل، فيديريكو روسيني، جون كارلو مارجيني، مارك جوست، جوانا برانكا، كريستينا بيجينو، جوليانا موشو، جوزيف سيدا، ماتسينو مونتيناري، البرتو مومو، توماس مارتينيلي و...

وقد تم عرض الفيلم في أحدث حضوره الدولي في المهرجان الدولي لأفضل أفلام 2016 في أوروبا إلى جانب أعمال المخرجين الأوروبيين الرائديين بالإضافة إلى عرضه في مهرجان «نابولي» السينمائي الدولي في إيطاليا.

ويستمر الحضور الدولي للفيلم بعرضه في المهرجان الدولي السادس عشر لأفلام «حقوق الإنسان» في جنيف، بسويسرا حيث يتم اختيار ثمانية أفلام فقط في كل سنة لقسم المسابقة.

وستقام الدورة السادسة عشرة لمهرجان فيلم «حقوق الإنسان» لهذا العام من العاشر حتى التاسع عشر من شهر مارس 2017 .