تتناول مهناز فتاحي في كتابها «مأوی بلا دفاع» بطولات رجال الاطفاء في زمن الحرب وقد ارسلت بمناسبة الحادثة الالیمة التي نشأت عن احتراق وانهیار مبنی بلاسكو بطهران مقالة أكدت فیها بأن بطولة وبسالة رجال الاطفاء في معالجة النیران التي شبت في هذه البنایة الشاهقة هي اشبه بتضحیاتهم وتفانیهم ایام الحرب المفروضة.

وتقول مهناز فتاحي بأنها عندما قررت تألیف كتاب «مأوی بلا دفاع» ذهبت الی كرمانشاه لنقل ذكریات ابطال هذه الحادثة ومصیر الرجال والنساء الشجعان الذین بذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ الناس الذین كانوا یسكنون هذا المأوی الذي هاجمته الطائرات العراقیة ابان الحرب المفروضة.

وتقول مهناز فتاحي بأن حادثة انهیار مبنی بلاسكو بطهران ذكرها بحادثة الهجوم الصاروخي علی ملجأ بكرمانشاه قبل 30 عاماً وادی الی استشهاد وجرح 300 شخص من نساء واطفال كانوا یحتمون فیه اتقاء هجمات قوات صدام المجرم. ولكن الفرق بین الحادثین هو عدم وجود الاجهزة والمعدات الحدیثة التي استعملت في معالجة حادثة بلاسكو في زمن الحرب حیث كان الناس یجهدون بأیدیهم ووسائلهم البسیطة في إنقاذ الناس في ملجاً كرمانشاه.

وتضیف فتاحي بأنه وعند وقوع الهجوم الصاروخي علی هذا الملجأ والذي لم یتم تصویره بشكل مناسب لعدم وجود الهواتف الجوالة قبل 30 عاماً هب الجمیع لإنقاذ ما یمكنهم انقاذه من هذه الفاجعة بخاصة من قوات البسیج والهلال الاحمر والجیش. وعلی هذا الاساس حاورت فتاحي الاطفائي «محمد رضا الوندي» والذي عمل جاهداً في إنقاذ ارواح المحبوسین تحت انقاض ملجأ كرمانشاه.

ویذكر هذا الاطفائي الشجاع بأنه في صباح ذلك الیوم المشؤوم ودع زوجته واطفاله لیؤدي عمله الشاق بسبب استمرار هجمات العدو علی مدینة كرمانشاه.

ویذكر الاطفائي محمد رضا الوندي بأنه وبعد ذهابه الی مقر عمله في اطفائیة كرمانشاه التي كانت في مرحلة الانذار بعد تزاید الحملات الجویة والقصف الصاروخي علی هذه المدینة ویقول: علمنا بسقوط صاروخ علی احدی مناطق المدینة وقد سمعنا صوت الانفجار التي قیل إنه في حدیقة شیرین التي یقع بجوار الملجأ وعندما وصلنا الی مكان الانفجار علمنا بدخول الصاروخ من فتحة التهویة الی داخل الملجأ حیث تجمع الناس مع سائر الاجهزة الخدمیة حوالي الملجأ لیقدموا ما یمكنهم من مساعدة للمصابین وقد شاهدنا في الملجأ تطایر اجزاء الصاروخ فیما كان رجال الاطفاء والاسعاف یعملون علی نقل الجرحی الی سیارات الاسعاف التي كانت تنتظرهم بالجوار وكذلك بجمع أجساد النساء والاطفال التي تلاشت وتبعثرت في مكان الانفجار.

وتضیف بأن الملجأ كان عبارة عن صالة كبیرة تضم العوائل بخاصة النساء والاطفال اتقاءاً من قصف العدو وقد سعت قوات الطوارئ وطواقم الاسعاف والاطفائیة بالبحث عن الناجین والجرحی من بین حطام المبنی مع ادخال خراطیم المیاه لأطفاء النار وكذلك ازالة الحطام ونقل المحبوسین جرائها رغم تزاحم المواطنین الذین كانوا یبحثون عن ذویهم أو المساعدة في نقل المصابین.

هذا وتعتبر مهناز فتاحي من كتاب حقبة الدفاع المقدس حیث لاقی كتابها «فرنكیس» ترحیباً حاراً من القراء وقد أوصی قائد الثورة بتكریم الكاتبة التي خلدت ذكری فرنكیس حیدربور المرأة التي أسرت اثنین من الجنود العراقیین.