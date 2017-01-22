أعلن مساعد وزير التنمية الاقتصادية الروسي ألكسندر تسيبولسكي خلال لقاء جمعه بالسفير الايراني في موسكو أن عدد السياح الإيرانيين الوافدين إلى روسيا ارتفع خلال 2016 بنسبة 80%.

صرح تسيبولسكي خلال لقائه السفير الإيراني في روسيا مهدي سنائي: «لقد ارتفع عدد السياح الإيرانيين إلى روسيا خلال العام الماضي بنسبة 80%، وبما أن مناطق القوقاز الشمالي تتمتع بإمكانات ومعالم سياحية، فإن هذه المناطق، فضلا عن موسكو وسانت بطرسبورغ وسوتشي، يمكنها أيضا أن تستقطب السياح الإيرانيين».

ولفت المسؤول الروسي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 79% خلال الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2016.

من جانبه، رحب السفير الايراني مهدي سنائي بتنمية علاقات بلاده مع مناطق القوقاز الشمالي في روسيا، قائلا إن القواسم التاريخية والثقافية، وأيضا المناطق الخلابة والمناخ اللطيف، إلى جانب وجود مياه العيون الدافئة والمعدنية في القوقاز الشمالي، من شأنه أن يكون مناسبا جدا لاستقطاب السياح الإيرانيين، والآن فإن العلاقات تتشكل في الوقت الحاضر بين العديد من مناطق إيران مع مناطق القوقاز الشمالي، مبديا الرغبة بعقد مثل هذه العلاقات أيضا مع جمهورية الشيشان.