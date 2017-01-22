بدات اللجنة العلمية التخصصية لملتقي «الحوار الثقافي بين ايران والعالم العربي» الدولي اعمالها اليوم الاحد في جامعة «فردوسي» بمدينة مشهد (شمال شرق) بحضور اساتذة اللغة الفارسية والعربية.

وأكد الامين العام للجنة التي ستواصل اعمالها ليوم واحد علی ضرورة التغلب علی الفوارق الموجودة بالتأكيد علی القواسم الثقافية بين ايران والعالم العربي.

واضاف الدكتور احسان قبول بان اللجنة تقام بالتزامن مع خمس لجان اخری تعقد في جامعات «الشهيد بهشتي» و«الزهراء (س)» و«العلامة طباطبائي» في طهران و«جامعة الامام الخميني (رض)» بمدينة قزوين و«مركز الابحاث الثقافية» بمدينة قم.

واشار الی المحاور التي يتناولها المشاركون في اللجنة بما فيها القواسم المشتركة بين ايران والعالم العربي في مجالات الادب واللغة والترجمة والتاريخ لافتا الی مشاركة اساتذة من العراق وعمان وتونس والكويت وهولندا الی جانب اساتذة بارزين من ايران بمن فيهم «موسی بيدج» و«موسی اسرا» و«محمد علي آذرشب» في هذه اللجنة.

وفيما لفت الی الكتاب العرب ممن نشأوا علی الثقافة الايرانية أكد علی القواسم المشتركة بين اللغتين الفارسية والعربية مشيرا بذلك الی ضرورة التعرف علی الادب الفارسي لفهم الادب العربي بشكل صحيح.

وبدأ ملتقى «الحوار الثقافي بين ايران والعالم العربي» الدولي امس السبت في طهران علی ان يختتم اعماله غد الاثنين بمدينة مشهد.

ومن جانب اخر انطلقت ندوة "مكانة المرأة العالمة في ايران والعالم العربي" في جامعة الزهراء بطهران اليوم الاحد ، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الثقافية في العالم العربي وايران .

إن ندوة مكانة المرأة العالمة في العالمين الايراني والعربي في جامعة الزهراء (ع) في العاصمة طهران وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للحوار الثقافي بين ايران والعالم الاسلامي، وذلك بحضور مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والاسرة «شهيندخت مولاوردي». والقت الدكتورة «طيبة ماهرو» مديرة شبكة المسلمات العالمات كلمتها حيث عرفت بفعاليات الشبكة في ايران داعية الشخصيات النخبوية الى التعاون مع الشبكة.

وثم قامت الدكتورة «سيما بوذري» مدير التخطيط في التعليم العالي بتقديم تقرير وموجز عن مسار مشاركة المرأة الايرانية في عملية انتاج العلم في ايران لافتة الى انجازات المراة الايرانية ارتفاع نسبة مشاركة النساء في الجامعات الايرانية.

وكذلك بدات في مدينة قم جنوب العاصمة طهران امس السبت اعمال المؤتمر في مجال الاعتدال والعقلانية، بحضور مفكرين من ايران وخارجها.

وتحدث في هذه المراسم؛ رئيس مكتب الاعلام الاسلامي احمد واعظي ورئيس مركز ابحاث العلوم والثقافة الاسلامية نجف لك زائي ورئيس جامعة الاديان والمذاهب الاسلامية ابو الحسن نواب.

كما تحدث الدكتور فوزي علي حسين العلوي من علماء السودان والدكتور معن بشور من الضيوف الاجانب في المؤتمر، وكذلك عباس خامة يار مساعد الشؤون الدولية لمنظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي جانب من كلمته قال خامة يار، ان اجواء الوحدة والتضامن اليوم سائدة بين نخب العالم الاسلامي وينبغي علينا جميعا التحرك نحو تعزيز هذا الامر علی المستوى العام للدول الاسلامية.

واكد بان ايران والدول العربية تعتبر العمق الاستراتيجي لبعضها البعض واضاف، ان علاقتنا مع الدول العربية ليست علاقة الذئب والحمل بل هي علاقة عقلانية وودية مبنية علی اساس المحبة ويتوجب ان ننطلق بحوارات علمية ونخبوية.

واكد خامة يار بان الحوار بين ايران والعرب ينبغي الا تسوده الاجواء الامنية والمسيسة.