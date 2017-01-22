بسم الله الرحمن الرحيم، « وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»، (آل عمران/169)، صدق الله العلي العظيم .

الحديث عن الشهادة والشهيد، لا يمكن أن يصاغ بعبارات علميه ولا بمعادلات رياضيّة..، إذ انه حديث (الروح)، لاحديث (العقل). التحليلات الفلسفية والعلمية والعقلية، لا تستطيع أن تخلق الإنسان المجاهد، ولا بمقدورها أن تبعث في الموجود البشري اندفاعا نحو الإستشهاد .

الشهيد إنسان ارتفعت روحه إلى مستوى الشهادة..، وتحررت روحه من قيود الشهوات الهابطة، فأضحى منطقه منطقاً جديداً، قد لا يفهمه (العلماء) و(الفلاسفة) و(عقلاء القوم)!، حديث الشهيد والشهادة، لا يفهمه إلاّ من يسير على خط الشهادة، ولايتذوقه إلاّ من سما، وتحرر من ربقة البطن والفرج والأهواء الدنيئة .

وحديث الشهيد والشهادة.. أيضاً، لا يمكن أن يكون صادقا معبراً إلا إذا انطلق من قلب إنسان وهب نفسه لرسالته، وكسر إطار ذاتياته لينصهر في هدفه السامي. وهذا الحديث يحلو، ويصدق، ويتعمق أكثر..، لو صدر عن قلب إنسان وهب نفسه لهدفه السامي، حتى آخر لحظه من حياته. يحلو ويصدق ويتعمق أكثر فأكثر. إذا صدر عن قلب إنسان سقط مضرجا بدمه على طريق رسالته الكبرى .

وهذا الذي بين يدي القارئ، ترجمه لحديث عن الشهيد والشهادة، ألقي في (ليلة الشهيد والشهادة)، وصدر عن قلب إنسان قضى حياته على طريق الشهادة..، أي على طريق الذوبان في الهدف السامي، والتفاني من أجل تحقيق هذا الهدف. هذا الحديث ألقاه الأستاذ مرتضى مطهري شهيد الثورة الإسلامية في إيران .

وهو كما قلنا حديث الروح، قبل أن يكون حديث العقل. وحديث الروح هذا نقدمه إلى الذين يستطيعون، أن يتذوقوه..، وإلى الذين يستطيعون من خلال سطوره، أن يستشموا رائحة الشهادة، التي فاحت في السماء.

قدسية الشهيد

ثمة كلمات لها في عرف البشرية عامه، وفي عرف المسلمين خاصة قدسيه وعظمة واحترام. العالم، والفيلسوف، والمخترع، والبطل، والمصلح، والمجتهد، والإستاذ، والطالب والعابد، والزاهد، والمؤمن، والمجاهد، والمهاجر، والصدّيق، والآمر بالمعروف، والولّي، والإمام، والنبيّ ... كلمات، بعضها مقرون بالعظمة والإحترام لدن أبناء البشر عامه..، وبعضها الآخر تحمل هذه الصفة عند المسلمين خاصة، ومن الطبيعي أن اللفظ لايحمل طابع القداسة بنفسه، بل بما ينطوي عليه من معنى. جميع المجتمعات البشريه، تنظر بعين التقديس إلى بعض المفاهيم مع اختلاف طفيف بينهما. وهذا التقديس يرتبط بجوانب خاصة من نفسيه هذه المجتمعات في حقل تقييمها للأمور غير المادية.

وهذه المسألة، تحتاج إلى دراسة فلسفيه وإنسانية معمقه لسنا بصددها الآن. و«الشهيد» كلمه لها في الإطار الإسلامي قداسة خاصة .

والإنسان الذي يعيش المفاهيم الإسلامية، ينظر إلى هذه الكلمة، وكأنها مؤطرة بهالة من نور، كلمة الشهيد مقرونة بالقداسة والعظمة في جميع اعراف المجموعات البشرية مع اختلاف بينهما في الموازين والمقاييس، ولسنا بصدد الحديث عن المفهوم غير الإسلامي لهذه الكلمة، الشهيد في المعايير الإسلامية هو الذي نال درجة «الشهادة» أي الذي بذل نفسه، على طريق الأهداف الإسلامية السامية، ومن أجل تحقيق القيم الإنسانية الواقعية. والإنسان الشهيد في المفهوم الإسلامي يبلغ -بشهادته - أسمى درجة، يمكن أن يصلها الإنسان في مسيرته التكاملية. نستطيع أن نفهم سبب قدسية كلمة «الشهيد» في الإسلام، وفي أنظار المسلمين من خلال الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن الشهادة والشهيد، وكذلك من خلال ما وصلنا من روايات في هذا الحقل.