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رقم الخبر: 185431 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 14:35 الاقسام: سياحة  
(الحدائق الفارسية).. رمز للغنى المعماري والتاريخي والثقافي الايراني
تم ابداعها بمهارة وبراعة وتنظيم باق على مر العصور

(الحدائق الفارسية).. رمز للغنى المعماري والتاريخي والثقافي الايراني

الحدائق الفارسية نوع خاص من فنون العمارة وبناء الحدائق وبناء القصور التي ابدع الايرانيون في تصميمها وبنائها عبر العصور.هذا النوع من الحدائق يعتبر من خلال تصميمه الجميل والخلاب رمزا للغنى المعماري والتاريخي والثقافي الايراني.

تجدون في الحدائق الفارسية ملمسا ورائحة الحياة فالنباتات بأنواعها والورود والمياه الجارية والكثير الكثير يشكل جزءا من جمال وروعة هذا النوع من الحدائق التي تم ابداعها بمهارة وبراعة وتنظيم باق على مر العصور، هذه البراعة في البناء جعلت الحدائق الفارسية على قائمة التراث العالمي.

هذه الحدائق قطعة من الجنة على سطح الكرة الارضية، فالمشي الى جانب المياه الجارية ورؤية النوافير الجميلة واحتفاء الطبيعة الحي والاشجار الباسقة والمناظر الخلابة والقصور المشيدة في هذه الحدائق يبعث في الروح شعورا لايمكن وصفه ابدا.

 

 

حدائق طهرانحدائق طهران
حدائق طهرانحدائق طهران
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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