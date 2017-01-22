قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي بان ايران لن تكون المنتهكة للاتفاق النووي، ولو ارادت ايران يوما العودة الى ظروف ما قبل الاتفاق النووي سيتفاجأ الطرف الاخر مثلما صرح السيد ظريف.

وأكد رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية 'علي أكبر صالحي' في مقابلة مع شبكة 'سي بي سي' الكندية، على أن طهران لا تريد أن ترى تمزيق خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي) إلا أنه لو قام الرئيس الأميركي الجديد 'دونالد ترامب' بذلك، فان ايران ستكون مستعدة للعودة سريعا إلى أنشطتها النووية السابقة.

وأعتبر صالحي عدم تطرق ترامب لإيران في الكلمة التي القاها في حفل التنصيب بأنه أمر جيد، واصفا في نفس الوقت ما أعلنته الحكومة الأمريكية بشان بناء منظومة دفاعية صاروخية لمواجهة إيران وكوريا الشمالية، بأنها 'هراء'.

وأكد أن هذا القرار السياسي يتعارض مع ألمنطق حيث تبلغ المسافة بيننا والولايات المتحدة أكثر من 16 ألف كيلومتر ولم نفكر ابدا ببناء صواريخ تقطع هذه المسافة .

وحول الإتفاق النووي أكد صالحي مرة أخرى على أنه إذا قام ترامب بتمزيقه (كما قال خلال حملته الإنتخابية) يمكننا ببساطة إستئناف البرنامج النووي السابق وليس فقط العودة إلى المكان السابق فحسب وإنما يمكننا من الناحية الفنية الذهاب إلى ما هو ابعد بكثير عما كنا عليه سابقا.

وتابع : نحن لانريد أن نرى مثل هذا اليوم وأن نعيش مثل هذه الظروف لكننا مستعدون لكل إحتمال.

واشار الى مواقف حكومة ترامب المناهضة للاتفاق النووي واضاف، انني لا اريد اطلاق الحكم مسبقا بهذا الصدد. علينا التريث لنرى ما هي الاجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة الاميركية الجديدة.