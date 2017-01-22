جرى في عمان سحب قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات 2018 التي تقام في الأردن، حيث اوقعت القرعة ايران في المجموعة الرابعة الى جانب فيتنام وميانمار وسوريا وسنغافورة.

وسوف يستضيف الأردن نهائيات البطولة الأهم على مستوى المنتخبات الوطنية للسيدات في قارة آسيا، وذلك خلال شهر نيسان/أبريل 2018، بعد نجاح البلاد في استضافة نهائيات كاس العالم للناشئات تحت 17 عاماً 2016.

وأوقعت القرعة منتخب الأردن مستضيف النهائيات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب طاجيكستان والإمارات والعراق والبحرين والفلبين، وسوف تقام منافسات هذه المجموعة في طاجيكستان.

وفي المقابل جاءت المجموعة الثانية قوية جداً، بعدما ضمت منتخبات كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والهند وهونغ كونغ وأوزبكستان، وتقام منافسات هذه المجموعة في كوريا الشمالية.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات تايلاند وتايوان ولبنان وفلسطين (مستضيفة المجموعة) وغوام، في حين ضمت الرابعة فيتنام (مستضيفة المجموعة) وميانمار وإيران وسوريا وسنغافورة.

ويتنافس في التصفيات 21 منتخباً، حيث تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات، وتضم المجموعة الاولى ستة منتخبات على أن تضم باقي المجموعات الثلاث خمسة منتخبات في كل منها. ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الأربع للنهائيات.

وقد تأهلت منتخبات اليابان وأستراليا والصين مباشرة إلى النهائيات، بعد حصولها على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية من البطولة عام 2014 في فيتنام.

وفي المقابل حصل منتخب الأردن المضيف على بطاقة التأهل المباشرة للنهائيات، وبالتالي فإنه في حالة حصوله على صدارة مجموعته في التصفيات، فإن صاحب المركز الثاني بالمجموعة سوف يتأهل للنهائيات. وسوف تقام التصفيات خلال الفترة من 3 إلى 12 نيسان/أبريل 2017.

هذا وجاء برنامج مباريات المجموعة الرابعة لدور المجموعات كما يلي:

3/4/2017

ايران – ميانمار

سوريا – سنغافورة

5/4/2017

سوريا – فيتنام

سنغافورة – ايران

7/4/2017

فيتام – سنغافورة

ميانمار – سوريا

9/4/2017

ميانمار – سنغافورة

ايران – فيتنام

11/4/2017

سوريا – ايران

فيتنام - ميانمار