ويشارك بالبطولة التي تستمر انشطتها لثمانية ايام اكثر من 800 لاعب شطرنج من ايران و17 بلدا هي: روسيا واسبانيا وفنلندا وبريطانيا وتركيا والهند وهولندا وتركمانستان واوكرانيا واميركا وآذربيجان وجورجيا والمجر ورومانيا وأرمينيا والعراق وطاجكستان.

ومن اشهر لاعبي الشطرنج الذي يشاركون في البطولة، غابريل سركيسيان من أرمينيا والكسي دريف من روسيا وفرانس بريكس ومن المجر وسيرغي تيوياكف من هولندا وأولك كرانف من اسبانيا.

ومن ايران كل من: احسان قائم مقامي وبرهام مقصودلو وبويا ايداني وبوريا دريني وشاهين لربري زنكنة واميررضا بور رمضان علي.