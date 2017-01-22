وأكد رئيس الاتحاد الايراني مهدي تاج، دعمه الكامل للمدرب الوطني ناظم الشريعة لمواصلة مهمة تدريب المنتخب.

يذكر أن المدرب ناظم الشريعة قاد منتخب ايران للفوز بالمركز الثالث بكأس العالم لكرة الصالات 2016 في كولومبيا، اثر تغلبه على البرتغال بمباراة تحديد المراكز.

من جهة ثانية أوضح مهدي تاج أن الاتحاد الايراني يعمل بجهد لنيل شرف استضافة كأس العالم 2020.