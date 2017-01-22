|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 185414
|تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017
|الوقت: 12:02
|الاقسام: رياضة
|
ويعمل على نيل شرف استضافة كأس العالم 2020
الاتحاد الايراني يمدد عقد مدرب المنتخب الوطني لكرة الصالات
مدد الاتحاد الايراني لكرة القدم، عقد المدرب الحالي للمنتخب الوطني لكرة الصالات محمد ناظم الشريعة.
وأكد رئيس الاتحاد الايراني مهدي تاج، دعمه الكامل للمدرب الوطني ناظم الشريعة لمواصلة مهمة تدريب المنتخب.
يذكر أن المدرب ناظم الشريعة قاد منتخب ايران للفوز بالمركز الثالث بكأس العالم لكرة الصالات 2016 في كولومبيا، اثر تغلبه على البرتغال بمباراة تحديد المراكز.
من جهة ثانية أوضح مهدي تاج أن الاتحاد الايراني يعمل بجهد لنيل شرف استضافة كأس العالم 2020.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر