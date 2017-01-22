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رقم الخبر: 185413 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 11:44 الاقسام: مقالات و آراء  
الشيطان خارج اللعبة

الشيطان خارج اللعبة

عندما يلاحظ أحدنا أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض – وبقوة – حضور امريكا في اجتماع (آستانة)، وانها لم توجه الدعوة لها وتعارض وجودها، في الاجتماع المقرر عقده في الثالث والعشرين من الشهر الحالي بهدف إجراء محادثات السلام فيما يتعلق بالأزمة السورية، لا يسعنا إلا أن نبارك هذا الموقف الايراني الشهم والخطوة الشجاعة، والذي يعبر عن موقف كل إنسان حر في أمتنا.

فأعتقد أن الولايات المتحدة الامريكية تملك رصيداً يعتد به من الانخراط – الغير البريء – في الأزمة السورية، فضلا عن التدخل في شؤوننا – في لبنان – وشؤون البلدان المحيطة بنا، وأنها الداعم للغدة السرطانية النتنة في الشرق الأوسط المسماة (اسرائيل). فمن المطلوب، وبشكل ملح وحثيث، أن يتوسع هذا القرار الايراني ويقوم بتبنيه جميع أحرار منطقتنا ويجعلونه شاملاً لجميع الأطر الحياتية والسياسية والعسكرية ومختلف قطاعات الحاجات البشرية. فكم من الجميل أن نرى الدول العربية والاسلامية، والجامعة العربية، تجتمع جميعاً تحت سقفٍ واحد وتعلن بكل عزيمة وإصرار، عن رفضها التدخل الامريكي بأي شكلٍ من الأشكال في شتى فروع المتابعات الحياتية، وأنها دولة غير مرحب بها في منطقتنا وعليها نسيانها والركود خلف المحيطات بعيداً عن أنظارنا.

وهذه الوحدة الاسلامية العربية – المفترضة – فضلاً عن دورها الإستعزالي للولايات المتحدة، ستشكل سلاح المواجهة تجاه أي ضغوط امريكية – شيطانية – قد تُشَنّ على بلادنا كردة فعل على القرار الإقصائي الذي يرفع الصوت عالياً (الشيطان خارج اللعبة) ولا خبز له في بلادنا بعد اليوم.

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.

 

بقلم: ابو تراب كرار العاملي  
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مصدر الخبر: الوفاق
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