وقال آية الله مكارم شيرازي في كلمته امام حشد من طلبة الحوزة العلمية اليوم الاحد انه لاينبغي التصور بان مصيرنا مرتبط بالاتفاق النووي واضاف ان الاتفاق انجاز جيد ولكن لاينبغي ان نربط مصير البلاد به .



وانتقد وسائل الاعلام التي تحاول الايحاء بان الاتفاق النووي هو السبيل الوحيد لانقاذ البلاد وقال انه لاصحة لما يقال عن اعتماد البلاد على الاتفاق النووي وعجز ايران امام الحظر فرغم ان الاتفاق النووي كان حدثا متميزا ولكن من الخطا ان نقول انه لايمكن للشعب العيش من دونه .



وتطرق اية الله مكارم شيرازي في جانب اخر من تصريحاته الى ان الغرب قد اضاع سمعته بدعمه السعودية التي حولت اليمن الى بلد مدمر وقال ان الدعم الغربي للسعودية رغم جرائمها يعود الى اطماعها بعائداتها المالية .



واشار الى دعم ايران لشعوب سوريا واليمن والعراق وقال يجب الوقوف بوجه الظالم وان من ادوات ذلك هو التقدم العلمي .