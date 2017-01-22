دعا ‪ وزير الخارجيَّة العراقيَّة إبراهيم الجعفريّ خلال لقائه، اليوم الاحد، رئيس البرلمان اللبنانيّ نبيه بري إلى ضرورة رفع مُستوى التمثيل اللبنانيِّ ببغداد على مُستوى سفير

وقال الجعفريّ في بيان صدر عقب لقائه نبيه بري رئيس البرلمان اللبنانيّ في العاصمة بيروت، إنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقيَّة -اللبنانيَّة، وسُبُل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والقضايا الإقليميَّة ذات الاهتمام المُشترَك"، مبيَّناً "تداولنا شُؤُون المنطقة العربيَّة، ومنها: الوضع في سورية، وكانت وجهات نظرنا مُتطابقة، ونأمل أن نسير سويَّة والتعاون في سبيل تحقيق أفضل النتائج على الصعيد الثنائيِّ العراقيّ-اللبنانيّ، وعلى صعيد الجامعة العربيَّة".

واضاف "نحن حريصون على أن يلتئم الجمع العربيُّ في الجامعة العربيَّة، وسورية لها تاريخها، وتجربتها، وموقعها الستراتيجيّ، وعلاقاتها الدوليَّة، فليس من الصحيح أن نفرِّط بها، أو بأيِّ دولة أخرى"، مُشدِّداً أنَّ "التوهين في موقف أيِّ دولة من الدول العربيَّة يُعرِّض العالم العربيَّ إلى تجاوزات من دول أخرى".

ودعا الجعفري إلى "ضرورة رفع مُستوى التمثيل اللبنانيِّ في العاصمة بغداد على مُستوى سفير في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين".

وبشأن التواجُد التركيِّ على الأرض العراقيَّة:، أكـَّد الجعفريّ أن هذا التواجُد "يُعَدُّ تجاوزاً على الإرادة العراقيَّة رغم العلاقة الطيِّبة بيننا وبينهم"، مضيفا "عبَّأنا الصفَّ العربيَّ، والدوليَّ، واتخذت جامعة الدول العربيَّة موقفاً مُوحَّداً بالإجماع ضدَّ التغلغل التركيِّ"، مُنوِّهاً: "نصيحتنا للحكومة التركيَّة أن تتدارك هذا الخطأ، وأن لا تكرِّره".

وفيما يخصُّ الإدارة الأميركيَّة الجديدة وإمكانيَّة تغيير تعاطيها مع ملفِّ الإرهاب في المنطقة بيَّن الجعفريُّ: "تربطنا اتفاقيَّة الإطار الستراتيجيِّ، وعليهم أن يلتزموا بها"، مُستدركاً بالقول: "كلُّ شيء في السياسة مُحتمَل، ويتعرَّض لتغييرات، لكنَّ العراق اليوم يُمسِك زمام التحكـُّم بالوتيرة الأمنيَّة على الساحة العراقيَّة، ويحقق انتصارات باهرة؛ بسبب وحدة حركة القوات المسلحة العراقيَّة من الجيش، والحشد الشعبيّ، والعشائر، والبيشمركة، وأداء العامل الدوليِّ، والإقليميِّ دوراً في الحرب ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة" على حد قوله.